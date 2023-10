Belén Cuesta, de cerca: cómo conoció a Los Javis, su ruptura con Tamar Novas y su embarazo

Magüi en Paquita Salas, Manila en La casa de papel o Bárbara Rey en Cristo y Rey.

Todos hemos visto en alguna ocasión a Belén Cuesta en televisión gracias a su versatilidad y su capacidad de destacar en cualquier género de ficción y formato. En el cine, ha estado nominada a los Goya en tres ocasiones y obteniendo el de Mejor actriz en 2019 por La trinchera infinita.

Sus orígenes estuvieron muy alejados de los focos y las cámaras y pocas personas esperaban que la acabarían viendo en la pantalla. Sus padres la animaron en todo momento a conseguir realizar sus sueños, pero no fue fácil. Abandonó Málagapara encontrar en Madrid una oportunidad y aunque le costó, lo consiguió.

Actriz gracias a sus amigos Los Javis

Belén tenía claro que quería dedicarse a la interpretación y se vino a la capital siguiendo su sueño. "Cuando me viene a Madrid, me busqué un trabajo de cajera y luego ensayaba, a veces hasta la una o dos de la mañana", contó la actriz a MujerHoy en el año 2018.

"En mi caso hubo un momento en el que no podía más y dije que me volvía a Málaga y fue mi familia quien me dijo: 'De eso nada. Insiste, aguanta'. Y ¡gracias!", aseguraba a la revista, agradecida por ese respaldo familiar en pleno arrebato. "Todo esfuerzo tiene al final recompensa, pero lo difícil es aguantar", añadió.

Para poder pagarse las clases de interpretación, Belén Cuesta trabajó como camarera en un conocido restaurante de Malasaña, Válgame Dios. Allí conoció a Javier Ambrossi, hermano de Macarena García y pareja de Javier Calvo, que también servía copas detrás de la barra.

Las noches de tajo forjaron entonces una amistad que soñaba con flashes y alfombras rojas. Los Javis veían en ella un talento muy prometedor y Ambrossi le prometió que le escribiría un papel que le cambiaría la vida. Y así fue. Ese papel fue el de la hermana Milagros del musical La llamada, una obra que luego llevarían a la gran pantalla y por el que se llevó una nominación al Goya.

'La llamada', el primer proyecto de Belén Cuesta

Sin financiación, pero con mucho entusiasmo, Javier Calvo y Javier Ambrossi escribieron ese musical que comenzó en el Hall del Teatro Lara y que a día de hoy continúa llenando butacas. Ninguno de ellos se esperaba que la historia de la Hermana Milagros, una monja que dudaba de su sexualidad, iba a despertar tantas pasiones. "¡Todo era tan surrealista! Lo hicimos por puro amor al arte, ensayábamos en un garaje, los padres de Los Javis nos llevaban táperes con filetes empanados para comer", dijo en esa entrevista.

La película de La Llamada ganó en su año el Goya por Mejor Canción Original, un tema escrito e interpretado por Leiva.

De monja en La Llamada pasó a ser Magüi, la entrañable secretaria de Paquita Salas en la serie homónima, creada también por Los Javis para Flooxer sin saber que el éxito de público les llevaría a escribir dos temporadas más, esta vez para Netflix.

Su premio goya por 'La frontera infinita'

Los esfuerzos fueron premiados en el 2020 cuando le dieron el premio Goya después de tres largas nominaciones. La actriz se llevaba el Premio Goya a Mejor Actriz por su papel en La Trinchera Infinita, un drama que la apartó de los personajes de comedia que la habían aupado como una de las intérpretes más prometedoras del país.

Belén Cuesta gana el Goya a mejor actriz 2020 por 'La trinchera infinita'

Antes había estado nominada en dos ocasiones, Mejor actriz de reparto por La Llamada (2018) y a Mejor actriz revelación por Kiki, el amor se hace (2017).

Su ruptura con Tamar Novas tras diez años

La única pareja que se le conoce a Belén fue el también actor Tamar Novas, con el que estuvo durante diez años y rompió a principios de 2023. Uno de sus grandes logros fue la capacidad para mantenerse totalmente alejados del foco mediático y pocas veces se les vio demostrar su amor en público.

Se conocieron durante el rodaje de la serie Bandolera, en la que sus personajes Elisa y Alejandro mantenían una relación. Como suele pasar, la chispa traspasó la pantalla y se enamoraron.

Elisa y Pablo (Bandolera)

Hacían viajes de pareja, como la escapada a Marrakech que podemos ver en Instagram en 2018, pero Tamar Novas y Belén Cuesta disfrutan al pasar tiempo con sus amigos. Era habitual verlos en las Rías Baixas junto a Macarena García y Leiva, que muchos veranos toca en el Náutico de San Vicente.

Otro de sus grandes amigos era Nacho Carretero, escritor de la novela Fariña, cuya adaptación para Netflix cuenta con la participación de Novas, que da vida a Roque, uno de los socios del narcotraficante Sito Miñanco. En esta instantánea también podemos ver al cantante Xoel López y el periodista Gonzo.

Uno de los momentos más románticos de la pareja fue cuando la actriz mencionó a su chico en el discurso de agradecimiento de los Goya. Cuesta dedicó el galardón a los directores del film por haberle dado el personaje de Rosa, pero también quiso mencionar al "amor de mi vida", el gallego Tamar Novas, que escuchaba emocionado desde la butaca.

No hay detalles sobre la ruptura, aunque algunos medios informaron que la pareja había roto a principios de 2023 y no se conocen los motivos.

Belén está embarazada de su primera hija

La actriz malagueña dejaba a todos sus seguidores de cuadros a mediados de septiembre cuando compartía en Instagram que estaba embarazada y, por las imágenes, se percibía que era de más de cinco meses.

"Esta nueva forma me tiene con los pantalones desabrochados y el corazón fuerte de amor como nunca", confesaba.

Y más adelante, desvelaba el sexo de su bebé: será una niña.

¿Quién es el padre de la hija de Belén Cuesta? No se sabe. Algunos especulan que podría ser de Tamar y otros apuestan que ella ha decidido ser madre soltera. Por lo pronto, no se ha pronunciado al respecto.

Habrá que esperar al nacimiento de la pequeña.