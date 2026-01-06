Beltrán Iraburu, el 'Gaspar guaperas', explica su ausencia en la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid

"Nos han quitado al Gaspar guaperas". Este es uno de los mensajes más repetidos en redes sociales durante la Cabalgata de Reyes Magos de Madrid, ya que Beltrán Iraburu ha sido la gran ausencia del evento tras su participación durante cuatro años seguidos.

Ahora, este 6 de enero, Beltrán Iraburu ha publicado un mensaje en redes sociales para explicar el motivo de su ausencia: "Gracias al Ayuntamiento de Madrid por estas cuatro cabalgatas que tanto he disfrutado", ha empezado diciendo a través de Instagram.

"Toca dar un paso al lado"

"La ilusión de los Reyes Magos vive en el misterio y cuando ese misterio se desvanece, toca dar un paso al lado", ha añadido. A juzgar por sus palabras, puede que el exceso de atención mediática haya sido la culpable de su ausencia. Al conocerse su identidad, se perdería la magia. También es posible que él mismo haya decidido abandonar su papel como Gaspar tras cuatro años consecutivos.

Al final, Iraburu ha agradecido el apoyo del público: "Muchas gracias a todxs por hacerme sentir el rey más feliz del mundo. Ahora viviré la cabalgata con la misma emoción, pero como uno más".

Beltrán Iraburu, Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos 2023 en Madrid | Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Quién es Beltrán Iraburu

Beltrán Iraburu es un actor y cantante lírico pamplonés de 48 años que actualmente forma parte del Coro Titular del Teatro Real como barítono-bajo. Comenzó su carrera con apenas once años en el Conservatorio Pablo Sarasate con estudios de canto y piano para cumplir su sueño: vivir de estar encima de un escenario y de cantar para el mundo.

Y lo ha conseguido, pero antes ha tenido que formarse mucho. Después de diplomarse en Geografía e Historia en la Universidad de Navarra, obtuvo la Licenciatura en Musicología en la Universidad de Valladolid. En 1998 se mudó a Milán para estudiar canto y repertorio lírico durante cuatro años con el maestro Anatoly Goussev, así como interpretación con Marco Migliara. En el 2002 regresó a España, interpretando papeles en Un Ballo in Machera o El huésped del Sevillano.

En 2009 se marchó a París para interpretar a Masetto (Don Giovanni), adentrándose también en la zarzuela con Don Hilarión (La verbena de la Paloma).

"Me sirvió para hacer muchos contactos", contó Beltrán Iraburu a El Mundo en 2023 sobre su viralización tras la Cabalgata de Reyes Magos. "Para un actor, cualquier publicidad es poca y me llamaron de todas partes. Incluida la televisión, pero no me interesaba. He dicho 'no' a participar en realities porque, sinceramente, no me hacía falta. Tenía trabajo. Pude encauzarlo a lo que yo quería hacer", dijo.