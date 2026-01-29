Benson Boone responde a sus comparaciones con Harry Styles: "La gente es muy graciosa"

Harry Styles ha vuelto a la música tras dos años de silencio, el mismo tiempo que ha necesitado Benson Boone para lanzar su carrera al estrellato. Los dos son artistas masculinos de música pop, los dos llevan bigote, los dos tienen el pelo castaño... y ahora los dos saben hacer volteretas.

El británico y ex de One Direction ha incluido en el videoclip de su nueva canción, Aperture, una acrobacia en el aire. Esto es un símbolo característico del estadounidense, conocido por realizar mortales en sus conciertos. Todas estas coincidencias han reforzado las comparaciones que siempre han existido entre ellos en redes sociales.

Tras el anuncio del nuevo disco de Harry Styles, los usuarios comenzaron a hacer chistes sobre que el autor de Beautiful Things dejaría de ser el artista masculino con el pelo castaño líder del pop. Poco después, al conocerse los altos precios de las entradas del británico, los memes cambiaron de dirección y la gente empezó a decir que irían mejor a un concierto del estadounidense.

"Creo que es muy gracioso", dice Benson Boone sobre estos memes durante una entrevista con Billboard. Entre risas, también comenta que podría darle "una lección o dos" a Harry Styles sobre cómo hacer un mortal hacia atrás.

"La verdad es que, viendo los memes, la gente en Internet me parece muy graciosa", asegura Boone. "Pero no, mucha gente me ha estado escribiendo para saber cómo estoy y me dicen: '¿Estás bien? He estado viendo todos los memes de Harry Styles'. Y me encanta. Disfruto muchísimo viéndolos".