Benson Boone simula estar embarazado para anunciar "grandes noticias"

Benson Boone ha construido una carrera musical de éxito en tiempo récord. Tras debutar en 2021, el artista arrasó en 2024 con su éxito Beautiful Things y ha seguido conquistando al público con su disco American Heart (2025).

Ahora, tras terminar su última gira de conciertos el pasado 18 de noviembre en Suecia, ha compartido dos imágenes en sus historias de Instagram que han sorprendido a todos sus seguidores. "Acabo de leer en Internet que el embarazo puede provocar un enorme aumento de la vascularización... Las señales son innegables", ha escrito en la primera publicación.

"Grandes noticias, muy pronto"

La segunda fotografía muestra a Benson Boone de pie y mirándose el vientre, exageradamente editado para simular estar embarazado. "Grandes noticias, muy pronto", ha comentado. Así, todo parece indicar que el artista estadounidense está anticipando el estreno de nueva música, creando un paralelismo entre su 'bebé' con canciones que podrían ver la luz próximamente.

Benson Boone, 'embarazado' | Instagram @bensonboone

Benson Boone, más allá de 'Beautiful Things'

Durante el 2025, Benson Boone ha demostrado que su éxito va mucho más allá de Beautiful Things, la canción que le ayudó a situarse en la música internacional. Por ejemplo, el estadounidense brilló en el festival Mad Cool en Madrid, donde el público cantó a pleno pulmón la mayoría del repertorio. Además, durante su gira American Heart World Tour, versionó numerosas canciones para dejar clara su calidad vocal.

Dentro de su álbum American Heart, el artista incluye hits recientes como Mystical Magical o Sorry I'm Here For Someone Else. Una explicación al 'embarazo' de Benson Boone podría ser la llegada de una versión deluxe del disco con nuevas canciones, aunque se desconoce qué tiene preparado el cantante para empezar el 2026 por todo lo alto.