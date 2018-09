Beyoncé comparte unas fotos inéditas de su 'monumental' último año

Beyoncé ha cumplido 37 años y parece ser que está en uno de los momentos más felices de su vida. En lo personal, está disfrutando de sus tres hijos, y en lo profesional sigue triunfando, con una gira mundial con Jay Z, con quién también lanzó por sorpresa un nuevo trabajo discográfico.

Y, si alguien duda de todo esto, solamente hay que ver sus últimas publicaciones en las redes sociales. La diva muestra su felicidad con una serie de fotografías de sus idílicas vacaciones en familia.

Asimismo, también se ha despedido de los 36 con un bonito mensaje. "A los 36 me convertí en madre de 3. He dado el pecho a los gemelos. He renovado mis votos con mi marido diez años después. Tras el embarazo, volví a casa, al Coachella. Entonces, mi marido y yo lanzamos nuestro álbum juntos, Everything Is Love. Y hemos estado de gira con nuestra familia, por todo el mundo, y amándonos. Este año ha sido monumental para mí. Doy gracias a Dios por todo en mi vida. Gracias por toda la positividad y por los bonitos deseos de cumpleaños. Tengo ganas de seguir aprendiendo de mi pasado, viviendo en el presente y rindiéndome al futuro."

Está claro, que para Beyoncé, estos doce últimos meses, han sido muy intensos, pero al mismo tiempo le han aportado muchas cosas positivas.