HALLOWEEN 2016 Beyoncé y Jay Z triunfan en Halloween con su disfraz de Barbie y Ken (Black) Sin duda Beyoncé es nuestra diva por antonomasia, y cuando crees que ya no puede soprendente, se disfraza de Barbie y convence a Jay Z para hacer lo propio de Ken. Entonces lo sabes, sabes de quiénes son la reina y el rey de Halloween. 👉 Katy Perry y Orlando Bloom se convierten en Clinton y Trump, ¡pero no son los únicos en disfrazarse! europafm.com | Madrid | 01/11/2016 Imagen no disponible / Atresmedia Facebook

Twitter Beyoncé nos sorprende con un modelito de body a rayas blancas y negras, con taconazos, gafas de sol y un abrigo corto de pelo rosa (claro, es Barbie), junto a Jay Z en esmoquin. La pequeña Blue Ivy les acompaña como una pequeña Stacie, con chaqueta de cuero y falda rosa. Pero lo que más comentarios ha desatado en las redes sociales, ha sido la caja, ¡porque iban empaquetados! Y con el texto bien clarito "Black", para que quede claro que son la versión negra de Barbie y Ken. "Me encanta cómo se ha asegurado de que pusiera Barbie NEGRA", comenta un usuario. O "La caja de Beyoncé dice 'Barbie negra'", seguido de muchos iconos de aplausos. Otros comentarios simplemente hacen referencia a Jay Z: "Beyoncé tiene realmente a Jay Z en una caja de Barbie. No creo que lo entiendas", o "Jay Z simplemente es feliz de formar parte de todo lo que haga Beyoncé. Señoras, es así como tenemos que enseñar a nuestros hombres". Sea como sea, nosotros nos hemos vuelto locos con el look. Beyocé, ¡eres si duda la reina de Halloween! Pero no es la única, muchos otros famosos y cantantes, como Justin Timberlake o Gwen Stefani, también han lucido sus terroríficas mejores galas la noche de brujas:

Beyoncé and JZ dressed like Black Barbie and Ken are EVERYTHING 😍 — GusReséndiz (@GUXISMS) 1 de noviembre de 2016

When you thought SaltNpepa was all Beyoncé & Jay was gonna give us and then they come back as Black Barbie and Black Ken. pic.twitter.com/hmymIq0uHD — Ray (@_BluRay__) 1 de noviembre de 2016

Beyoncé as Black Barbie!!! IM LIVING!!!!! — sp00ky Lunchable (@AustinLunchable) 1 de noviembre de 2016

Beyoncé's box says "Black Barbie" 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 — Lex Appeal (@Lexusvee) 1 de noviembre de 2016

Beyoncé really got jay z out here in a Barbie box. I don't think ya understand — Britty (@Britneychanelx0) 1 de noviembre de 2016

Jay Z is really just happy to be included in everything Beyoncé does. Ladies, that's how we need to train our men. — Destiny (@__DKA) 1 de noviembre de 2016

