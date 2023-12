Billie Eilish confirma que es lesbiana y responde a los sorprendidos: "¿Por qué no podemos simplemente existir?"

No es la primera vez que la libertad sexual se encuentra metida en un armario. A veces, de hecho, la protagonista de la historia ni siquiera sabe que exista ese límite. Por eso lo obvia. Por eso no cree que haya ningún armario del que salir.

Eso es justo lo que ha pasado este fin de semana: todo un revuelo relacionado con la sexualidad de Billie Eilish, que ha hablado con la revista Variety en una entrevista que ha sido publicada este sábado, en la que ella misma es portada de la entrega de noviembre.

En la charla, la cantante de 21 años analiza su momento actual y profesional, una larga conversación que profundiza en su comienzo en la industria, que brotó a una edad muy temprana y de forma inesperada, con solo 13 años, y también el trato que se le ha dado en los medios a su sexualidad, que se ha sometido a un escrutinio durante años.

Su presentación al mundo vino de la mano de una certeza: no era una chica adaptada al rol. Una de las razones por las que las preguntas suscitadas sobre su orientación tenían especial "interés". En la entrevista con Variety, que la ha seleccionado para su número especial de Power of Women por su trabajo con Support + Feed (alienta el compromiso con la comida completamente vegana durante sus giras), cuenta explícitamente y por primera vez que se siente atraída por las mujeres.

"Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad [...] Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia", explicaba.

Unas declaraciones que han supuesto la sorpresa de parte del público, que ha leído las explicaciones de Eilish como un acto para "salir del armario". Se calcula que, a raíz de ellas, la intérprete de Ocean Eyes haya perdido unos 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Ese mismo día, en la alfombra roja de Hitmakers, un evento de la misma revista, Variety preguntó qué le parecían las impresiones de sus fans ante la publicación, a lo que Eilish respondió que no tenía la intención de hacer un gran gesto de "salir del armario". "No, no lo hice. Pero pensé: '¿No era obvio?' No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: '¿Por qué no podemos simplemente existir?' He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups", explicaba la cantante.

"Vi el artículo y pensé: 'Oh, supongo que salí del armario hoy'. Está bien. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas", finalizaba.

La artista confesaba que está en un buen momento vital: "Mi vida se siente bien. Siento que me estoy convirtiendo en una persona que realmente amo y que hago cosas de las que me siento muy orgullosa. En muchos sentidos de mi vida, siento que ahora estoy despertando", contaba.

En plenos retoques finales de su tercer álbum de estudio, Billie puede hacer historia en los Oscar de 2024, para los que vuelve a estar nominada a la Mejor Canción Original junto a su hermano Finneas O'Connell, con la canción 'What Was I Made For? ', para la banda sonora de la película (y fenómeno) Barbie. Si se hacen con la estatuilla, los hermanos ganarían por segundo año el premio, tras hacerse con él en la edición de 2022 con No time to die, el tema de la película del agente 007 que lleva el mismo título.

