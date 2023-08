Billy Porter carga contra Anna Wintour y la portada de Vogue que protagonizó Harry Styles

Billy Porter, conocido por hablar abiertamente de su homosexualidad, ha criticado a la editora de Vogue, Anna Wintour, por aprovecharse del movimiento LGTBQI+.

En 2020 Harry Styles ocupó la portada de la revista para dar visibilidad al colectivo, pero él nunca ha declarado si pertenece a este, y ha sido tachado de hacer queerbaiting en distintas ocasiones por los internautas.

En una entrevista con The Telegraph, Porter ha declarado recientemente su descontento por haber escogido al cantante de Watermelon Sugar para dar visibilidad al colectivo. El actor ha argumentado que meses antes de que le sacasen en portada, Anna Wintour le pidió consejo sobre el tema.

“Esa perra me dijo al final: '¿Cómo podemos hacerlo mejor?' Y me tomó tan por sorpresa que no dije lo que debería haber dicho", declaró. A continuación exponía lo que le hubiese gustado decir: “Usa tu poder como Vogue para elevar las voces de los líderes de este movimiento de agénero de la moda… Seis meses después, Harry Styles es el primer hombre en la portada".

Porter apuntaba a que la responsabilidad no recaía sobre el ex miembro de One Direction: “No es culpa de Harry Styles que resulte ser blanco, guapo y heterosexual y encajar en la infraestructura de esa manera… Culpo a los que deciden qué publicar”.

Críticas anteriores

“Siento que la industria de la moda me ha aceptado porque tiene que hacerlo. Creé la visibilidad (sobre la moda no binaria) y, sin embargo, Vogue todavía puso a Harry Styles, un hombre blanco heterosexual, con un vestido en su portada por primera vez”, expuso en 2021 cuando se viralizó la portada.

“No estoy arrastrando a Harry Styles, pero… A él no le importa, solo lo hace porque es lo que hay que hacer. Esto es política para mí. Esta es mi vida.", continuaba diciendo año atrás.

Porter pidió perdón

Más tarde se disculpaba por haber mencionado el nombre del artista porque el problema, según apunta, no es el cantante de As It was sino que son “sistemas de opresión y eliminación de personas de color que contribuyen a la cultura”.

“Lo siento, Harry. No quise hacer daño. Soy un hombre homosexual. Nos gusta Harry. Él es adorable.", agregaba durante una entrevista en el Late Show con Stephen Colbert.

Distintos posicionamientos

Aunque el actor no se enfoque en Harry Styles, hay gente que también le responsabiliza de atribuirse la lucha del colectivo cuando el artista nunca ha declarado si es parte del colectivo.

Sin embargo, siempre ha mostrado estar a favor de este y apoya sus derechos públicamente.