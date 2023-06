Blanca Paloma anima a su hermana Sara Ramos a presentarse al Benidorm Fest y no descarta hacerlo juntas

El horizonte está lleno de posibilidades para Blanca Paloma. Acaba de firmar su primer contrato discográfico con Universal Music, la casa de discos que pondrá en marcha la grabación de su disco debut.

Después de representar a España en Eurovisión con EAEA, la nana flamenca más vanguardista que jamás ha sonado en Eurovisión, la ilicitana se está centrando en las canciones que formarán parte de él y que serán su carta de presentación ante una industria exclava del streaming y los números. Los fans rezan para que no tarde tanto en llegar como el de Chanel, que firmó con Sony pero que no deja de retrasar el lanzamiento de su primer álbum.

"Este disco va a ser un prisma lleno de caras, de aristas, para que vayáis conociendo todo ese imaginario Blanca Paloma", ha dicho la intérprete en una entrevista con Zeta Peta, el programa de entrevistas del eurovisivo Fede Arias.

No es la única revelación que la cantante ha dejado tras su paso por el espacio de Youtube. Blanca Paloma apunta directamente a su hermana Sara Ramos cuando le preguntan si se animaría a repetir tanto en el Benidorm Fest como en Eurovisión. "Hay una deuda pendiente ahí con mi hermana Sara Ramos, que como no se presente... La voy a coger de la mano y nos vamos a presentar juntas...", dejaba caer la artista, esbozando una gran sonrisa antes de dirigirse directamente a ella: "Te lo vuelvo a decir Sarita, no tardes".

No sería la primera vez que Sara Ramos opta a representar a España en Eurovisión. Lo hizo en 2003, con 11 años, cuando participó en Eurojunior para cumplir el sueño de ser la representante de España en el festival infantil europeo. No fue en solitario. La hermana de Blanca Paloma era una de las tres integrantes del grupo infantil Trébol —junto a Úrsula y María José— y su propuesta, la canción Navegando en internet, no consiguió la victoria. A pesar de ello, el tema sonó por todas partes y fue un hit entre el público más pequeño.

Aunque no es un rostro popular, también se dedica a la música. Es soprano. En la actualidad hace doblaje musical y canta en bodas y todo tipo de eventos. Ha puesto voz a dos famosos personajes de Disney: a Mérida, protagonista de Brave, cantando Hacia la luz del sol, y a Anna, una de las dos hermanas de Frozen, interpretando La puerta hacia el amor.

En 2013 consiguió uno de los premios más importantes de su carrera: fue proclamada ganadora del concurso KWC, el Karaoke World Championships, que se celebró en Finlandia y donde interpretó Time to say goodbye, de Andrea Bocelli, My heart is yours de Didrik Solli-Tangen y Hallelujah de Leonard Cohen.

Ante la posibilidad de escuchar una propuesta conjunta de las hermanas, Blanca Paloma ha puesto un poco en freno asegurando que ahora mismo su prioridad es la creación de su primer disco.

"Cuando salga el disco... A volar. Cuando tenga la canción... Supongo que probaría otro tipo de canción.. Ya visteis desde el primer Benidorm Fest, que fui con Secreto de Agua y luego con EAEA... Se ven dos caras de Blanca Paloma", contó.

Ante esta revelación, solo queda esperar a ver si Sara Ramos presenta una candidatura para el Benidorm Fest 2024 y resulta seleccionada para la preselección eurovisiva.