Blas Cantó, aspiradora en mano cual Freddie Mercury, interpreta 'Él no soy yo'

El cantante Blas Cantó ha publicado un divertido vídeo en sus redes sociales donde le vemos cantar su tema 'Él no soy yo' mientras pasa la aspiradora por un plató donde hasta el equipo se lo pasa en grande.

Será el próximo 16 de mayo cuando Blas Cantó se suba al escenario de Eurovisión en Rotterdam (Países Bajos) para defender la candidatura española. El intérprete todavía no ha presentado el tema que llevará, pero hace meses que prepara su actuación. Cantó ha estado valorando diferentes propuestas durante los últimos meses y todo apunta a que será a finales de enero cuando escuchemos definitivamente el tema que representará a España en Eurovisión.

Aun así, aunque para el público en general la canción sea todavía un misterio, el cantante ya se ha puesto manos a la obra con el equipo que lo acompañará en la carrera eurovisiva. No sabemos de qué se trata; si es un videoclip, un spot publicitario o una carta de presentación, pero el último vídeo que ha publicado Blas Cantó en sus redes sociales rinde buena cuenta del trabajo que tanto él como su equipo están haciendo.

Con una aspiradora en una mano y un micrófono en la otra, el cantante se pasea por un set de rodaje mientras canta su tema 'Él no soy yo', uno de sus buques insignia. Sin duda, parece que el espíritu del mismísimo Freddie Mercury ha ocupado el cuerpo de Cantó. ¡I Want To Break Free!