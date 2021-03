Blas Cantó sufre un accidente doméstico: "Me duele una barbaridad"

Naím Thomas ha descubierto una nueva faceta como streamer en Twitch. El cantante charló este miércoles con el representante de España para el Festival de Eurovisión, Blas Cantó, que el año pasado se quedó sin ir a Rotterdam por la pandemia y su canción 'Universo' quedó descartada para participar en la competición. Sin embargo, Blas Cantó se muestra optimista porque está convencido de que "el universo siempre tiene un plan".

Justo este lunes veíamos por fin el videoclip que el cantante ha preparado para 'Voy a Quedarme', la canción que este 2021 representará a España en Eurovisión.

"Es un melón complicado"

Cuando Naím Thomas empezó la conexión en Twitch, los fans que le esperaban al otro lado de la pantalla no pudieron evitar darle el pésame por el reciente fallecimiento de su compañero Álex Casademunt. "Te doy las gracias. Es complicado. He pospuesto el tema de las galas hasta que las cosas estén en su sitio", decía Naím, que precisamente empezó su rol como streamer comentando las galas de Operación Triunfo 1. Ahora parece que ese proyecto está parado, por cuestiones evidentes. "No me hallo a hacerlo", decía, recalcando que no quería hablar de su compañero.

"Si podemos no meternos ahí... Es un melón complicado. Prefiero no entrar. Hace muy poquito y está la cosa fastidiada. Creo que lo mejor es guardar silencio y que cada uno se exprese como quiera", decía antes de agradecer enormemente las muestras de cariño que ha recibido. "Lo mejor es dejar un tiempo prudencial", añadió el cantante, que no acudió al funeral de Casademunt por motivos profesionales.

Estas palabras de respeto y silencio las decía Naím antes de que Blas entrase en la conexión, donde contó más tarde que había soñado con Casademunt, sin saber la reticencia de Naím a hablar del tema. "He soñado hoy con Álex. Era mi joven, no sabemos lo que hay al otro lado y a lo que le tenemos miedo es a lo desconocido. Le conocí cuando llegué a Madrid", decía antes de que Naim le cortase para hablarlo más tarde en privado.

Blas Cantó, convaleciente

Poco después de las ocho de la tarde del miércoles, Blas Cantó aparecía en el canal de Twitch de Naím Thomas dando una noticia que ha dejado un poco preocupados a sus seguidores.

Esa misma tarde, el cantante estaba arreglando una zona de su jardín para acondicionarla para el verano cuando sufrió un resbalón. "He bajado los escalones y tengo un esguince. Me duele bastante. Mañana por la mañana iré a hacerme una radiografía. No sé si estará algo roto", decía, preocupado por la intensidad del dolor.

"¿Cómo sé que no tengo nada roto?", le preguntaba Blas a Naím, que intentaba tranquilizar al artista aconsejándole que se pusiera en el pie un tratamiento de contraste con frío y calor. "Me duele una barbaridad", se lamentaba el cantante.

Blas Cantó y Naím Thomas en Twitch / Twitch

Eurovisión, cada vez más cerca

El 2020 ha sido un año muy complicado para Blas Cantó, sobretodo a nivel personal. Al margen de la cancelación del festival el año pasado, el cantante ha sufrido la pérdida de su abuela y su padre, dos ausencias que sin duda han echo mella en el artista.

Sin embargo, Blas mantiene la entereza y asegura que "el universo siempre tiene un plan". "He perdido a mi padre en mayo, he perdido a mi abuela... No fui a Eurovisión y ahora voy a ir, a cantarle a ella, he hecho un video despidiéndome de ella y realmente me siento bien. Es la vida", reflexiona.

El cantante habla del videoclip de 'Voy a quedarme', que fue grabado en la casa en la que pasó su infancia como un emotivo homenaje a su abuela, a la que 'vuelve' a tocar y abrazar en el clip de una manera simbólica. "Realmente la historia fue escrita para mi abuela, y tener a alguien que pueda personificar esa presencia, que todavía existe en mí, es muy importante para mí", dijo a TVE.

Ahora mismo el cantante se encuentra sumergido en los preparativos de la puesta en escena para el próximo 22 de mayo en Rotterdam (Países Bajos). "Estoy tranquilo ahora mismo y contento. Estamos ajustando cosas de la puesta en escena, hablaremos estos días del vestuario... La condición para ir a Rotterdam es asegurar la seguridad de todos los que van", explica.

Sus momentos más difíciles

Blas Cantó y Naím Thomas han aprovechado para sincerarse sobre los momentos más duros de su vida profesional. "Hubo un momento en el que no quería cantar. Fui al psicólogo y me dijo que solo regaba una de las flores de mi jardín, la música, y que cuando regase el resto volvería a disfrutarlo como antes", aseguraba Cantó.

"Llegó a un punto donde sufría más que difrutaba", dijo Naim Thomas, que también ha tenido que superar un montón de obstáculos desde que saltó a la fama.