La bonita relación de Paulina Rubio con uno de los integrantes de Parchís

Los inicios en la música de Paulina Rubio se remontan al grupo infantil del que formó parte cuando era una niña, Timbiriche, y en esa época coincidió con un conocido grupo de la misma índole también muy afamado: Parchís.

Parchís y Timbiriche en esa época fueron considerados rivales, pero para la mexicana había un integrante del grupo contrario que le robó el corazón.

Se trata de la ficha blanca, el cantante David Muñoz, con quien creó un bonito vínculo alimentado por la ilusión.

"La ficha blanca y yo compartíamos ilusión, un amor quizás imaginario con ganas de crecer juntos y cantar muchas canciones", contó la cantante de Ni una sola palabra en el programa de Carlos Sobera.

Este romance al puro estilo de Romeo y Julieta parece que no quedó en nada más, y Paulina no desveló ni si se trataba de su primer amor. "Fue como un amor platónico, me acuerdo con una ilusión increíble", definió.

Una sorpresa de su amor

El programa de Carlos Sobera sorprendió a la mexicana llevándole al propio David Muñoz, y la cantante se emocionó al descubrir quién era. "Estás hermoso. ¡Qué fuerte! Hace un montón de años que no te veo", le expresó la mexicana.

"¿Tú te acuerdas que mi mamá nos hacía de comer y estábamos en el Pedregal e hicimos toda esa rosca de Reyes, que estábamos todos jugando ahí y que te invité a casa?", rememoró la artista.

El exintegrante de Parchís también hizo memoria: "Yo me iba de escondidas, con 11 años, por medio de la ciudad a su casa sin saber muy bien dónde iba. Tenía una casa enorme y allí nos reuníamos. Una vez me quedé, incluso, a dormir en su casa".

Ambos se centraron en hablar de su bonita amistad, sin tocar la parte romántica. De hecho, David Muñoz le llevó de vuelta una libreta que la cantante le regaló. "Los niños, en ese momento, no tenemos esa malicia de los managers y nosotros nos volvimos amigos de verdad, genuinamente", contó Paulina.