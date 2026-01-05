Las bonitas palabras de Timothée Chalamet a Kylie Jenner al ganar en los Critics Choice Awards 2026

Timothée Chalamet es uno de los actores del momento, y no solo por su carrera profesional.

El intérprete consiguió alzarse con el galardón a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, gracias a su papel protagonista en la película Marty Supreme. Y fue precisamente su discurso tras la victoria lo que ha quedado inmortalizado para el público.

Chalamet le dedicó el premio a su novia, Kylie Jenner. El actor y la modelo forman una de las parejas más mediáticas, y es por eso que el premiado quiso dejar claro que siguen disfrutando de su amor: "Solo quiero decir gracias a mi compañera de tres años".

"Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón, muchísimas gracias", concluyó el actor mientras señalaba a Jenner entre el público, a la que se pudo ver diciéndole: "Yo también te amo".

La pareja no duda en mostrarse cariñosa en cualquier evento público, y este bonito momento dio paso a un mediático beso entre ambos en plena gala.