NikkieTutorials, cuyo nombre real es Nikkie de Jager, es la gran revolución de este Festival de Eurovisión. Una youtuber, influencer de belleza a nivel internacional y cuyo nombre sonó en todo cuando reveló en un emotivo video que es transgénero.

“Es el momento de decirlo y ser libre por completo: nací en el cuerpo equivocado”, reveló en un vídeo de enero de 2020, que hizo obligada por un chantaje que estaba sufriendo por parte de personas que la amenazaban con filtrar su historia a los medios.

El vídeo I'm coming out (Salgo del armario) acumula 37 millones de visitas en YouTube. Es uno de los más vistos de su canal, en el que cuenta con 13,8 millones de suscriptores y supera los 1.400 millones de reproducciones.

La influencer explica que empezó a someterse a tratamientos con 14 años y que se operó con 19. "Yo soy yo. Sigo siendo Nikkie. Nada cambia (...) Lo último que quiero en mi vida es que ya no confiéis en mí, que me miréis con otros ojos o que penséis que he cambiado", aseguró a sus seguidores tras hacer su revelación.

NikkieTutorials, de 27 años (nació en marzo de 1994), es la primera presentadora transgénero del Festival de Eurovisión, aunque no llega al escenario de Róterdam por ese motivo. Méritos no le faltan.

El vídeo que la hizo famosa

Se convirtió en youtuber cuando tenía 14 años. Decidió abrir su canal después de ver The Hills en MTV: le inspiró el maquillaje de Lauren Conrad. Aquello fue en el año 2008 aunque su fama llegó siete años después. En 2015 el vídeo The Power of MAKEUP la coronó.

NikkieTutorials muestra en esta grabación cómo cambia un rostro con y sin maquillaje. ¿Cómo lo hizo? Maquillándose sólo la mitad de su cara. Más de 42 millones de personas han visto su transformación.

Su formación en maquillaje es extensísima y su influencia es tal que la revista Forbes la eligió como una de las diez mejores influencers de belleza de 2017. Ese año también ganó el premio a YouTube Guru en los Shorty Awards y el premio a Choice Fashion / Beauty Web Star en los Teen Choice Awards.

Su carrera es imparable. En 2019 fichó como Asesora Global de Belleza para Marc Jacobs Beauty. Ese mismo año Lady Gaga la fichó para una colaboración.

La devastadora muerte de su hermano pequeño

Un año antes, en 2018, perdió a su medio hermano, Mikai, por un cáncer linfático que le había sido diagnosticado un año antes. Tenía sólo 14 años.

La artista compartió la noticia en redes publicando una foto del menor: “Para mi mayor héroe, Mikai, ahora finalmente puedes descansar”.

Los últimos meses de su hermano, NikkieTutorials se centró en pasar tiempo con él y bajó el ritmo de publicación de vídeos en YouTube. Sus fans le mostraron todo su apoyo.

Próxima boda

NikkieTutorials mantiene una relación sólida relación desde 2018 con Dylan Drossaers. Lo presentó oficialmente en enero de 2019 al compartir una foto de ambos con este mensaje: "El mayor éxito de 2018 que no incluí en el vídeo de ayer... ¡Os presento al tipo que me ha cambiado la vida!".

Su relación nació casi consolida. En agosto de 2019 decidieron comprometerse, aunque no han pasado por el altar. En abril de 2020 publicó un vídeo anunciando que seguían juntos y seguían manteniendo sus mismas intenciones, pero habían decidido posponer su boda.