Britney Spears: “En el sexo a veces me siento mayor”

Britney Spears ha vuelto. Tras pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida y superar sus adicciones, es una mujer nueva. En una de sus últimas entrevistas en las que ha presentado su nuevo show Pieces of Me , Britney ha desvelado uno de sus secretos y es que muchas veces se siente mayor en el sexo . ¿Se estará quedando anticuada en la cama?

Fue una de las estrellas del pop más admiradas del mundo musical. Pero debido a problemas personales Britney Spears tuvo que dejar a un lado la música. Tras pasar por una de sus peores etapas en la que tuvo que superar su adicción a las drogas y luchar por la custodia de sus hijos contra su ex Kevin Federline, Britney vuelve mejor que nunca.

Después de presentar el pasado 3 de diciembre su último álbum, dentro de unos días se emitirá el show Pieces of Me en Las Vegas dónde podremos ser testigos de numerosos puntos de su vida privada, y es que Britney ha hablado largo y tendido sobre aspectos de su vida hasta ahora ocultos y sobre cómo se siente en estos momentos.

Durante el show, la artista realiza algunas de sus confesiones más íntimas, entre las que está su afición por el sexo. "Me encanta el sexo. Creo que es genial aunque a veces siento que me he hecho mayor. En ocasiones me parece que tengo 20 años y en otras que tengo 50". Oh My God!!! ¿Se habrá quedado Britney anticuada entre las sábanas?