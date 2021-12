Britney Spears cumple 40 años: el futuro es suyo, pero el pasado no se puede cambiar

Britney Spears, la eterna "princesa del pop", cumple este jueves 40 años libre de la tutela legal que ha controlado su vida durante más de una década. Se ha prometido con su chico, Sam Asghari, y su regreso a los escenarios está en el aire.

Hace tan solo unas semanas un Tribunal de California ponía fin a la tutela por el que el padre de la cantante llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años, una situación legal tan controvertida que derivó en escándalo internacional gracias a la insistencia de los fans de Spears. Su demoledor testimonio frente a la jueza Brenda Penny fue crucial para que la justicia revocase la tutela. "Estoy traumatizada", dijo.

"Gracias a vosotros, a vuestra preocupación, creo que me habéis salvado la vida", aseguraba la cantante en un vídeo de Instagram en el que dejaba caer que está preparada para dar una entrevista a Oprah Winfrey. ¿Seguirá los pasos de Adele y Meghan Markle? Aun así, la cantante ha recalcado en varias ocasiones que necesita "tiempo para sanar" antes de que se produzca esa conversación.

Ahora que es libre, ¿se casará con Sam Asghari?

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de toda su carrera, ha recuperado su autonomía y pronto podrá hacer uso de su patrimonio de 60 millones de dólares, una situación muy diferente a la de hace unos meses, cuando tenía que pedir permiso para salir de casa y llevar a cabo tareas tan cotidianas como conducir un coche o salir a dar un paseo con su chico.

En sus planes de futuro más inmediatos destaca su compromiso con Sam Asghari, un entrenador personal y bailarín al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip Slumber Party. La pareja anunció el enlace a través de Instagram.

Una máquina de éxitos maltratada por la prensa

En el documental Framing Britney Spears se indaga sobre el constante escrutinio al que estuvo sometida la artista desde que se sumergió en la industria. Pasó de ser una joven inocente a acariciar los infiernos en el año 2007, cuando perdió la custodia de sus hijos con Kevin Federline. Se rapó la cabeza delante de una horda de paparazzis e ingresó en una clínica de rehabilitación.

2007 fue un año fatídico para Britney Spears que le llevó a perder la custodia de sus hijos // europafm.com

En uno de los vídeos de archivo, una Spears de 17 años acude a un programa de televisión para promocionar su debut ...Baby One More Time. El presentador llama su atención: "Hay un tema que no hemos discutido y del que todo el mundo habla". La cantante se interesa, "¿de qué se trata?", "Tus pechos", aseguraba él. Visiblemente incómoda, Spears sonríe, gira la vista y da una respuesta automatizada en la que asegura que no se ha puesto implantes pero que respeta a quien lo haga.

Era el año 1999 y las cosas eran muy diferentes. La conciencia colectiva sobre el trato que sufren las mujeres todavía no había calado hondo en la sociedad, que en aquel momento se dedicaba a examinar a las mujeres desde una mirada puritana y misógina.

Números estratosféricos y su regreso a los escenarios, en el aire

Nadie sabe a ciencia cierta si Britney Spears volverá a subirse a un escenario o grabar nueva música, pero su abogado, Mathew Rosengart, lo dejó bien claro a las puertas de los juzgados: "Lo que sigue ahora para Britney depende de una sola persona: Britney".

El pasado mes de agosto aseguraba que no volvería a dar un concierto hasta que el proceso judicial contra su padre no se resolviese y ahora que la jueza ha fallado a su favor, no hay noticias sobre el futuro laboral de Britney. Estuvo durante años dando un espectáculo diario en Las Vegas contra su voluntad, lo que reportó grandes beneficios económicos a su entrono.

Britney Spears en su espectáculo Piece Of Me en Las Vegas // Agencias

Sin lugar a dudas, Britney Spears es una fábrica de éxitos y su irrupción en la música supuso el nombramiento una de una nueva "princesa del pop". Los números la avalan. El vídeo de ...Baby One More Time acumula casi 700 millones de reproducciones en YouTube, a pesar de que se estrenó en televisión en 1998 y no llegó a internet hasta el año 2009.

Toxic supera los 600 millones en Spotify y su discografía está entre las cien más escuchadas de la plataforma. Todo esto sin olvidar algunas de sus actuaciones más icónicas, shows que han quedado guardados en el imaginario colectivo de una generación entera. Para los Premios MTV del año 2001 se subió al escenario con una serpiente sobre los hombros.