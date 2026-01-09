Britney Spears no volverá a actuar en Estados Unidos por "razones extremadamente delicadas"

Durante los últimos tiempos, Britney Spears (44) suele copar titulares por su actividad en redes sociales. Es habitual encontrar reflexiones profundas en su cuenta de Instagram, que suma 41,1 millones de seguidores. La última de ellas la ha publicado este viernes 9 de enero junto a una fotografía suya al piano.

En su último texto, la cantante estadounidense ha desvelado que nunca actuará de nuevo en su tierra natal, aunque sí lo hará en otros países para apoyar a uno de sus dos hijos. "¡Enviando este piano a mi hijo este año!", empieza diciendo antes de referirse a sus múltiples vídeos bailando. "Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo de las que la gente no tiene idea. Sí, y a veces es vergonzoso… pero caminé a través del fuego para salvar mi vida...", dice.

"Caminé a través del fuego para salvar mi vida"

"Nunca volveré a presentarme en los EE. UU. por razones extremadamente delicadas", añade Britney Spears, seguramente en una referencia a la tutela de su padre, de la que se liberó en 2021. Fueron 13 años los que Jamie Spears era el encargado de llevar los asuntos de la eterna estrella del pop.

Actuará en Reino Unido y Australia con su hijo

Aunque la artista no tiene pensado actuar nunca más en Estados Unidos, sí piensa hacerlo en otros lugares: "Espero estar sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello, recogido en un moño, actuando junto a mi hijo… en el Reino Unido y Australia muy pronto", desvela. "¡Él es una gran estrella y me siento profundamente honrada de estar en su presencia! ¡Buen viaje, pequeño hombre!".

No está claro a qué hijo se refiere Britney Spears, ya que tiene dos: Preston, de 20, y Jayden, de 19. Es posible que se trate del segundo, ya que la artista describió a Jayden como un "genio" en una publicación de Instagram donde su hijo aparecía tocando el piano.

"Una experiencia traumática"

El pasado mes de octubre, Britney Spears comentó que sufrió un daño cerebral en el pasado a través de un mensaje que eliminó más tarde. La cantante aseguró que tuvo "una experiencia traumática": "Como algunos de ustedes saben por el final de mi libro, durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y fui obligada ilegalmente a no usar mis pies o mi cuerpo para ir a ningún lado. Para alguien como yo, que entiende lo sagrado como algo divino, eso hizo más que dañar mi cuerpo…".

Spears se refería a su autobiografía The Woman in Me, publicada en 2023. "Créanme, hay mucho que no compartí en mi libro y todavía hay cosas que en este mismo momento he mantenido ocultas porque son increíblemente dolorosas y tristes", añadió. "Sufrí daño cerebral hace mucho tiempo, totalmente cierto… por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva… [...] Todavía hasta el día de hoy no he volado como solía hacerlo…".