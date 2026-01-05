Cabalgatas de los Reyes Magos: principales ciudades, horarios y qué pasa con la lluvia

Antes de la llegada de los Reyes Magos a los hogares, este 5 de enero Sus Majestades de Oriente tienen una cita con los más pequeños en la tradicional cabalgata. Repasamos los detalles del desfile en varias ciudades de España.

España espera la ansiada visita de los Reyes Magos en sus hogares, pero antes de disfrutar de los regalos este 6 de enero, los pequeños de la casa podrán ver a Melchor, Gaspar y Baltasar en las calles de su ciudad.

Repasamos las principales cabalgatas de este 5 de enero, que tendrán que hacerse hueco ante las adversidades climatológicas.

Madrid

Los Reyes Magos pasarán por varias zonas de Madrid en diversas cabalgatas. Y de momento no parece que la nieve sea un impedimento para que Melchor, Gaspar y Baltasar se recorran la ciudad para repartir regalitos y caramelos a los más pequeños de la casa.

En lo que respecta a la cabalgata principal, el desfile comenzará a las 18:00 horas en la plaza de San Juan de la Cruz y pondrá fin en la Plaza de Cibeles. Será en esta última parada donde los reyes mandarán su tradicional mensaje a los niños, alrededor de las 21:00 horas.

Barcelona

Los niños de Barcelona tienen una cita con los Reyes Magos en la plaza del Portal de la Pau a las 16:30 horas, donde Sus Majestades comenzarán el recorrido a las 18:00 horas. El desfile terminará pasadas las 21:00 horas en la Avenida Francesc Ferrer y Guàrdia.

Se espera mucha música, vestidos interactivos de luces y sonidos y juguetes, caramelos y muchos sueños de Sus Majestades de Oriente.

Este será el recorrido de la cabalgata de Barcelona:

18.00 h. Salida desde el parque de la Ciutadella

18.35 h. P.º Colom con Vía Laietana

18.55 h. Monumento a Colom

19.10 h. Portal de Santa Madrona

19.30 h. Av. Paral·lel con rda. Sant Pau

19.45 h. Mercado de Sant Antoni

20.10 h. Sepúlveda con Comte Borrell

20.30 h. Sepúlveda con Entença

20.50 h. Av. Reina Maria Cristina

21.10 h. Av. Francesc Ferrer i Guàrdia

Valencia

Aunque la lluvia golpeará Valencia, en principio la cabalgata principal de la ciudad sigue su curso este 5 de enero. Los Reyes Magos llegarán por mar a las 16:30 horas, pero el desfile partirá desde el puente de las Flores a las 17:30 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar pasarán por Porta de la Mar, Calle del General Tovar, Calle de la Pau, Plaza de la Reina, Calle de San Vicente Mártir y Plaza del Ayuntamiento.

Sevilla

Los niños sevillanos también disfrutarán de Sus Majestades con la cabalgata organizada desde el Ateneo. Pendientes de las previsiones por lluvias, de momento el desfile de los Reyes Magos está previsto que comience a las 16:00 horas desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla, y se espera su final a las 22:15 horas en el mismo punto de la partida.

Un amplio recorrido con un desfile compuesto por 33 carrozas, con 15 diseños nuevos este 2026.

Bilbao

También con la amenaza de las condiciones meteorológicas, la cabalgata de los Reyes Magos en Bilbao está prevista para la tarde de este 5 de enero, después de una parada Navideña en el ayuntamiento.

El desfile arrancará a las 18:00 horas y recorrerá la Gran Vía, con temáticas de lo más variadas y mucha luz, música y color. Se estima su final a las 19:45 horas, con un saludo de los Reyes Magos desde el balcón del ayuntamiento.

Málaga

Pese a la previsión de lluvias, el Ayuntamiento de Málaga mantiene la cabalgata de este 5 de enero. Eso sí, se retrasará el inicio a las 18:00 horas desde la Alcazaba.

Se esperan alrededor de 20.000 kilos de caramelos, que repartirán las 13 carrozas que recorrerán el centro de la ciudad hasta el ayuntamiento.

A Coruña

Melchor, Gaspar y Baltasar pondrán en marcha su desfile en A Coruña a las 17:30 horas, en un espectáculo con más de dos horas y media de duración. Arrancará en la calle Revolución Francesa, y desembocará en la plaza de María Pita tras un recorrido de 4,4 kilómetros.

Estas serán todas las paradas: