El cabreo de Laura Pausini al enterarse de que han filtrado su nuevo single

No es la primera vez que se filtra un single antes de su lanzamiento, pero aunque no sea la primera artista ni la última a la que le vaya a pasar, Laura Pausini se ha enfadado mucho y lo ha transmitido vía twitter.

In questa nostra casa nuova, el nuevo single de la italiana junto a Biagio Antonacci, iba a salir oficialmente el 22 de marzo. Sin embargo, gracias a sus seguidores, Pausini se enteró que el single ya circulaba por redes varios días antes de su estreno.

Contenta anunciando su canción, una seguidora le contestó: ''¿Pero como es posible que la canción ya esté fuera?'', Laura, sin entender nada, pidió explicaciones y la seguidora le dijo que la canción ya circulaba por whatsapp.

Cuando la cantante se enteró que había una multitud de fans que ya la habían escuchado, se desahogó en twitter: “Así es como se arruina la historia de las canciones pop… No es posible que cuando esté a punto de salir ya la tenga todo el mundo… Siempre me pasa a mí… Esto debe terminar”.

Laura intentó buscar culpables, pero al parecer nadie sabe de dónde viene, aunque sus seguidores le ofrecieron toda la ayuda posible, una de sus seguidoras le confesó que Facebook estaba lleno de publicaciones de gente que decía que tiene el single.

''Mándame su nombre y apellidos y estarás invitada a uno de nuestros conciertos en primera fila. Gratis. Veamos quién habla'', le contestó Pausini para ver si podía averiguar quién eran los responsables.

Ante el cabreo de la cantante, hubo otra fan que se solidarizó con ella y le explicó que el single ya estaba por todas partes y que no se podía parar: “Amor, no solo está en Whatsapp, también vía Facebook messenger. No sé quién ha empezado. Se propaga muy rápido. Yo también lo recibí. Y también tengo la culpa. También se lo he reenviado a mis amigos sin pensar en las consecuencias para ustedes dos. Lo siento”.