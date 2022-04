La "cagada de cojones" de Antonio Resines que le llevó a la UCI

Antonio Resines ha regresado a la primera línea. El actor de 67 años, que recibió el alta hospitalaria el 10 de febrero tras 48 días hospitalizado por complicaciones derivadas del Covid, promociona estos días su próxima serie, Sentimos las molestias, una comedia que protagoniza junto a Miguel Rellán.

Son días de entrevistas e, inevitablemente, de hablar su experiencia en el hospital y con el coronavirus.

De eso ha hablado este miércoles con Ana Pastor en El Objetivo, a la que ha contado cuál fue "la cagada de cojones" que cometió al dar positivo y que le llevó a ingresar de urgencia en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Antonio Resines dio positivo un viernes, el día después de empezar el rodaje de la película de Santiago Segura Padre no hay más que uno 3. El jueves no se encontraba demasiado bien pero fue a trabajar.

"No me hice test porque me lo había hecho 24 horas antes [para ir a El Hormiguero] y esa tarde ya estaba... Acabé a las cuatro de la mañana o a las cinco, fatal. Al día siguiente ya di positivo, pero mi mujer no. Ella dio el domingo, pero yo tenía tos y empezamos a tomarnos lo del dedito, lo de la saturación de oxígeno, que yo se lo recomiendo a todo el mundo", ha explicado Resines. "Es 94-95, si bajas de ahí y tienes síntomas, fiebre o tos, y tienes Covid, ten cuidado porque sí es mejor ir al hospital. Esto me han dicho los médicos que sí lo puedo decir, que no es de cuñado".

La "cagada de cojones" de Antonio Resines

El problema fue que Resines aguantó. "Porque cuando estaba sentado estaba más o menos bien, hasta que el miércoles o jueves me puse de un color un poquito tirando a gris y ya respiraba muy mal", ha continuado. "Me acuerdo que vino el Samur diligentemente y según me vieron me metieron un trallazo de corticoides..."

"Aguantaste hasta el límite", le dijo Ana Pastor. "Sí, y fue una cagada de cojones. Si me hubiese ido antes al hospital no me hubiera pasado. Me hubiesen detectado la neumonía pero de otro tipo. La mía era doble bilateral, la peor, y en tres días me colapsaron los pulmones".

"Hasta el hospital me acuerdo, luego tengo un caos de cinco días que no me acuerdo, pero como un gilipollas contestaba los mensajes", ha dicho el actor, que confiesa que tiene esa cosa de contestar. Gracias a esa cosa, estuvo con Pastor en El Objetivo.