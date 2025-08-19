Calvin Harris rescata su canción ‘Ocean’ sin Miley Cyrus

Tras ser descartada el verano pasado, Calvin Harris ha subido a sus redes sociales un fragmento de Ocean , aunque esta vez la artista que da voz a la composición no es Miley Cyrus sino Jessie Reyez .

Fueron muchos los fans de Calvin Harris que se quedaron con las ganas de escuchar por completo su canción Ocean. Aunque el dj escocés la mostró en algunos de sus eventos, creando grandes expectativas gracias a la colaboración vocal de Miley Cyrus y con la ayuda de la exestrella de Disney en tareas de promoción, ya que ambos publicaron diversos adelantos en sus redes sociales durante el mes de mayo de 2024. Sin embargo, el hit nunca llegó a ser lanzado oficialmente.

A lo largo de los meses, todo parecía indicar que finalmente Ocean no vería la luz hasta que el dj ha sorprendido a todos sus seguidores subiendo a redes sociales un extracto de la canción.

Una gran noticia para sus fans que, sin embargo, se han percatado de que en lugar de la característica voz de Miley Cyrus, ha sido la de otra artista la que han podido escuchar. En concreto, la de la artista canadiense Jessi Reyez.

Los usuarios no tardaron de darse cuenta de este cambio. Hubo quienes siguieron alegrándose por el lanzamiento pero también hubo quienes criticaron esta nueva versión por no contar con la voz de la cantante de Flowers.

Harris no permaneció en silencio y contestó a algunos de los comentarios de los fans en Tiktok.

"¿Es esta la colaboración con Cyrus?" preguntó un fan, "No", respondió el DJ. "Por favor sácala con la voz de Miley dijo otro", indicó un usuario de la red social. "No es posible", respondió el dije, que se limitó a explicar que no sabe qué pasó con la versión con Cyrus. De hecho, otro seguidor aseguró que esta versión era mejor que la que hizo con Cyrus, a lo que respondió: “Lo es”

Los fans están muy divididos pero tendremos que esperar al lanzamiento oficial para saber como suena este hitazo. ¡Esperamos no tener que esperar otro año!