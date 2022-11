Canciones imprescindibles de David Guetta: de su colaboración con Shakira o Rihanna a 'When Loves Takes Over'

David Guetta es un icono de la música electrónica y sus canciones suenan por todo el mundo. Un talento como DJ que le ha llevado a lo más alto de los rankings y las listas de reproducción. Su nombre ha sido cabeza de cartel y reclamo principal de los festivales de música más importantes del planeta, algo que ni siquiera soñaba cuando empezaba a pinchar en pequeños clubs de Francia a los 17 años.

Abandonó el mundo de la noche para centrarse en sus composiciones y desde entonces su carrera no ha hecho más que crecer. Es el artífice de innumerables éxitos, muchos de ellos convertidos ya en clásicos de una época. Pero Guetta no deja de reinventarse y añadir nuevos sonidos y voces a sus producciones. Repasamos la discografía imprescindible de David Guetta.

Don't You Worry (feat Black Eyed Peas y Shakira)

Su último estreno global llegaba de la mano de dos grandísimos artistas. Black Eyed Peas, en su nueva etapa ya sin Fergie, y la colombiana Shakira, se unían al francés para Don't You Worry, un tema que ha crecido gracias a la viralidad de plataformas como TikTok.

When Loves Takes Over (feat Kelly Rowland)

Se estrenó en 2009 y llegó al número uno en el Reino Unido, Irlanda, Italia, Bélgica, Suiza, Eslovaquia, España y Turquía. Para muchos no pasó desapercibido que el inicio del tema fuese muy similar a la de la canción Clocks de Coldplay, lanzada en 2003.

I'm Good (Blue) (feat Bebe Rexha)

Bebe Rexha y Guetta habían remezclado esta canción hace ya cinco años pero no la lanzaron hasta el pasado mes de agosto. Guetta la había pinchado en el Ultra Music Festival del 2017 y la grabación comenzó a viralizarse en TikTok, una magia que animó a los artistas a lanzarla oficialmente. Para la base del tema, el francés hace un sample de otra canción mítica del pop electrónico: el tema Blue de Da Ba Bee.

Sexy Bitch (feat Akon)

La palabra 'Bitch' (put*) fue censurada en multitud de plataformas —en YouTube se reemplazó por Chick— y reproductores pero eso no impidió que la canción se convirtiese en un éxito masivo en el año 2010. Es una de las canciones más conocidas de toda la discografía de David Guetta.

Who's That Chick (feat Rihanna)

Rihanna es otra de las artistas que no pudo resistirse a colaborar con el DJ. El tema, estrenado en 2010, tiene además dos videoclips oficiales con Rihanna como protagonista. En la versión 'de día' la cantante vive en una fantasía llena de colores y para la versión 'de noche' se traslada a un castillo oscuro y misterioso.

One Love (feat Estelle)

El baile es capaz de cambiar un estado de ánimo. Esa es la premisa del videoclip de Guetta y Estelle para su colaboración en One Love, lanzado como el tercer sencillo del álbum de estudio de Guetta One Love, que se estrenó en noviembre de 2009.

Memories (feat Kid Kudi)

Se estrenó hace 12 años pero sigue siendo uno de sus mayores éxitos, incombustible al paso del tiempo. Su unión con Kid Kudi en Memories se convirtió en uno de los primeros éxitos virales con ese 'uh-uh' 'yeah-yeah' irresistiblemente pegadizo.

Titanium (feat Sia)

Compuesta por Sia, Guetta, Giorgio Tuinfort y Afrojack, se trata de una balada convertida en éxito electrónico. Aúna pop, house y electrohouse. Fue uno de los temas mejor valorados por la crítica dentro del álbum Nothing but the Beat. Hace pocos años quisieron colaboración con el tema Flames.

2U (feat Justin Bieber)

Dos leyendas unidas para un macroéxito global. Para el videoclip del tema, que se estrenó hace ya cinco años, las principales modelos de Victoria's Secret fueron las protagonistas.