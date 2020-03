Se cansó de ser la doble de Adele y ahora se parece a Katy Perry

Ellinor Hellborg se hizo muy conocida en las redes sociales a principios del año pasado por su gran parecido con Adele . Harta de leer comentarios en los que le acusaban de imitar a la artista y de no tener personalidad propia, esta joven de 23 años decidió cambiar de look... ¡Aunque ahora nos recuerda bastante a Katy Perry !

No hay famoso que se precie que no tenga su doble en las redes sociales: Selena Gomez, Jennifer Lopez, Messi, Maluma e incluso Gigi Hadid tiene una doble curvy.

A principios de 2016 se hizo muy popular en Instagram Ellinor Hellborg, una joven de Gotemburgo que guardaba un gran parecido con Adele.

Aunque esto hizo que ganara muchos seguidores en esta red social, (casi 24.000 followers), también se cansó de leer críticas por ello: "He hecho dos "inspirado por" se ve, inspirada por dos personas diferentes. Los hice porque pensé que era divertido. No es una carrera, no es mi vocación en la vida de parecerse a estas personas. Sólo pensé que debías saberlo. Todos vosotros tenéis derecho a tener vuestra propia opinión, pero por favor no discutáis al respecto", escribió en una ocasión.

Y aunque el parecido con Adele es más que razonable, si miramos su perfil de Instagram podemos ver que Ellinor cambia de look constantemente. Precisamente su imagen actual, con el pelo completamente negro, nos recuerda bastante a Katy Perry: