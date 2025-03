La cantante Zahara, de cerca: su edad, de dónde es y sus canciones más famosas

Aunque es una de las artistas de música indie más destacada de España, quizás todavía no conoces a Zahara.

Sus orígenes se remontan a Úbeda, Jaén, donde nació en 1983. Actualmente, a sus 41 años, la cantante puede decir que su versatilidad es su mayor virtud en el mundo del arte, pues además de cantante y compositora, también es actriz, presentadora de televisión, productora y escritora.

La trayectoria musical de Zahara

La cantante lleva desde los 12 años componiendo. Tanto es así que a esa edad compuso su primera canción, Una palabra. Además, estudió Jazz y no ha parado de formarse y de tocar en todo tipo de lugares en nuestro país.

Según contó en Ámbito musical, la música le salvó la vida, pues ella tuvo una infancia complicada: "Yo que quería desaparecer, de repente, estaba brillando. Esa sensación fue determinante para todo, para estar viva. A veces digo que la música, literalmente, me salvó la vida, porque si no llega a ser por ese primer momento de explosión de extrema felicidad, y de mezcla de emociones de todo tipo, no habría querido seguir con vida. Aquí encontré un camino en paralelo. Sabía que tenía que ir al colegio, seguir aguantando las cosas que no soportaba, pero, a cambio, tenía ese momento en el que me encerraba en el cuarto y escribía las letras sobre la guitarra".

Como artista independiente, Zahara comenzó con la autoedición, y en 2005 lanzó el disco Día 913. Pronto llamó la atención de otros músicos, concretamente de miembros del grupo The Applebite y se creó el proyecto Zahara Eléctrica. Con este grupo se lanzó en 2009 con canciones producidas por Carlos Jean y bajo la discográfica Universal Music. En esa misma época, la canción Merezco se volvió todo un hit al ser escogido el tema oficial de la Vuelta ciclista a España dicho año.

Esos años la voz de Zahara también sonó en proyectos como la canción solidaria Ay Haití y en colaboración con Love of Lesbian en la canción Lucha de gigantes, entre otros. Y, sobre todo, cabe destacar el estreno de Con Las Ganas, uno de sus temas más conocidos.

En 2011 la cantante decidió emprender un camino fuera de discográficas y en solitario. Así lanzó el disco La Pareja tóxica, donde mostró toda su personalidad. En 2015, siguiendo con sus convicciones musicales, la artista lanzó Santa bajo su propio sello discográfico: G.O.Z.Z. Records.

A estos proyectos les siguieron el resto: _Juno, _BCN626 y Puta, el cual se convirtió en objeto de críticas por utilizar símbolos religiosos en 2021, pese al gran éxito que alcanzó en plataformas digitales.

Portada de 'Puta', el nuevo disco de Zahara | G.O.Z.Z. RECORDS

Este último es uno de sus proyectos más queridos, y así lo contó recientemente en Cuerpos especiales: "Ha sido lo más increíble hacer ese disco en mi vida. Ha sido un antes y un después hasta tal punto que he necesitado dejar de mirar a mi pasado, a mis traumas, a las violencias, y centrarme un poco en el presente", ha indicado. "Pero tenía una voluntad de hablar desde donde estoy, de cómo veo la vida, qué me pregunto como una señora que soy".

Su nuevo proyecto, Lento ternura

Ahora, Zahara ha estrenado Lento ternura, su nuevo disco. La artista se sinceró en el anti-morning show presentado por Eva Soriano y Nacho García de lo mejor, para ella, de este álbum, como Tus michis, la canción que Zahara dedica a su amiga Patricia Benito y que resulta un homenaje a la verdadera amistad. "Debería haber más canciones a las amigas", ha indicado, recordando que en alguna ocasión "se ha venido de Logroño a salvarme la vida" y que "a veces necesitamos ser cuidadas y reivindicar eso me parece maravilloso".

En cuanto a Demasiadas canciones, "la rajadita", como la definió Eva Soriano, la autora confesó que se quedó "a gusto" con sus críticas a la industria musical. "Me estaba riendo muchísimo", explicó con respecto a la grabación del tema, mostrando su indiferencia a las consecuencias: "La gente que se puede ofender no escribe".