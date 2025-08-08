El cantautor Jaume Anglada, herido muy grave tras sufrir un accidente de tráfico

Jaume Anglada en el videoclip de 'Palabras que nunca te he dicho' | YOUTUBE

El artista mallorquín Jaume Anglada ha sido arrollado por un coche mientras circulaba en moto en Mallorca, accidente que le ha provocado heridas de extrema gravedad. La víctima sido inmediatamente evacuada al Hospital Universitario Son Espases.

Jaume Anglada sufre heridas muy graves tras ser víctima este viernes un accidente de tráfico, en el que la moto que conducía ha sido arrollada por un coche.

El artista mallorquín se encuentra en estado crítico tras el arrollamiento, según informa Diario de Mallorca. Tras el accidente, el coche responsable ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor en Mallorca.

Detenido el conductor del turismo

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.