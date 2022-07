"O no canto o hago playback": Marta Sango relata sus problemas para actuar en el Orgullo de Madrid

La que debía de ser una actuación para recordar ha quedado empañada por los problemas técnicos. Marta Sango ha relatado en su cuenta de Instagram las numerosas dificultades que ha tenido que pasar antes de llevar a cabo su show este fin de semana en las Fiestas del Orgullo de Madrid.

La artista estaba citada la noche de este sábado en Plaza de España, una de las ubicaciones más concurridas. La noche anterior en ese mismo escenario Isabel Pantoja se había dado un baño de masas al recibir su premio Mr Gay 2022. Sin embargo, el desacuerdo con la organización del evento hizo que toda la planificación de Marta Sango.

Sin haber ensayado, Sango se negó a cantar en directo

La cantante llegó unas horas antes de su pase a las inmediaciones de la plaza. A pesar de haber estado esperando su turno "al sol" para la prueba de sonido, la artista no pudo ensayar. Así, sin previsión, se negó a cantar en directo. "He tenido ya malas experiencias con esto y yo pues me vi en mi derecho de decir 'si yo no tengo prueba de sonido, no puedo actuar, y más sabiendo que voy a ser retransmitida en directo'. Hay dos opciones: o no canto, o hago playback", relataba la artista, que tomó la decisión de hacer playback.

"No es una solución que a mi me encante pero bueno, antes que no hacerlo prefería cantar en playback. Al final yo llevo un show, un baile, y bueno, hay muchas cosas que ofrezco a parte de mi voz. Entonces no lo he visto mala opción. Aun así yo tenía mucho miedo de llegar al escenario y que pinchasen otra canción, que pinchasen una instrumental y yo pensase que era la canción con mi voz puesta, porque yo pensaba que iba a hacer playback", aseguraba.

El equipo se equivoca y pincha el instrumental en vez de el playback

Con lágrimas en los ojos, Sango manifestaba que finalmente se cumplieron sus mayores miedos. El equipo de sonido puso su canción con la base instrumental y sin voz a pesar de que había decidido hacer playback por haber hecho prueba de sonido. Su desconcierto ante este repentino cambio provocó que se sintiera avergonzada sobre el escenario.

La actuación, que fue retransmitida por la televisión pública, se escuchó con un volumen bastante bajo. Marta Sango cantó Sigues en Mi Mente, la canción con la que se presentó al Beniform Fest pero que no le dio el pase a Eurovision.

"Todo ha sido una incertidumbre hasta que he llegado al escenario y bueno, Plaza España, todo lleno de gente, siendo retransmitida para que se me viese por televisión... Y efectivamente, en vez de pinchar mi canción con mi voz ya en la canción para que yo me dedicase a bailar y cantar, ha sonado una instrumental. Como artista, me he sentido avergonzada, sentía que estaba haciendo el ridículo. Esta sensación no se la deseo a nadie, a ningún artista. El trato ha sido bastante malo en esta experiencia, la verdad. Tampoco quiero entrar en detalles pero estoy cansada de que pasen estas cosas", apuntaba.

No son pocos los amigos y compañeros de profesión que le han mostrado su apoyo. Rosa López le ha dejado un extenso mensaje en los comentarios de Instagram. Aunque la apoya y comparte su postura, también entiende a las persoans que formaban parte de la organización. "Es algo normal que en medio de tanta presión para todos y tantos trabajadores pasen estas cosas. Y estoy contigo que a los artistas no se les valora el trabajo preparado desde casa como tú dices, tampoco de los currantes que vienen con nosotros que al final tb se cargan presiones y a veces pensamos que esto no está pagado con nada. Hemos dado por hecho que las promociones son gratis Y ES TRABAJO, hemos normalizado muchas cosas que van en contra de los artistas y de otros trabajadores por ende", dijo.

"Lo siento nena. Valiente por contarlo. Siempre con miedo a que nos cierren las puertas… y tú no, defendiendo lo tuyo. Tú derecho. Paciencia y ánimo", le escribía Angy Fernández.

Las Cariño también le han mostrado su apoyo. "AMÉN ❤️ te entendemos perfectamente que se respete de una puta vez el trabajo".