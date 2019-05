Cara Delevingne y Ashley Benson responden a los comentarios homófobos que critican su relación

Cara Delevingne y Ashley Benson viven su relación sin entrar al trapo de rumores y comentarios. Pocas veces hablan con la prensa sobre su vida personal, pero está claro que entre ellas hay una relación sólida y estable.

Sin embargo, todavía hay quien niega la mayor y duda de su amor. Lo más grave es que acusen a Delevigne de tratar mal a la actriz. "Podéis ver a Cara Delevingne atando y pegando a una mujer. Este vídeo es de la semana pasada. TODAS las semanas pasa algo irrespetuoso contra Ashley Benson. Me alegro mucho de que Ashley ya no se acerque a Cara. Cara siempre es irrespetuosa. ¡Ashley se merece algo mejor", publicaba la usuaria @ashleyyyp.

Pero la cosa fue a más, cuestionando la sexualidad de Ashley. "Ashley, sé que estás aquí. Te lo digo en serio, necesitas alejarte de ese demonio y no volver atrás. Estoy seguro de que muchos hombres fuertes, apuestos y religiosos te aceptarían en un instante. Tú no eres así. No eres gay. Amas a los hombres y necesitas a uno", decía un usuario en los comentarios del polémico vídeo, que no se ha podido comprobar si es real o no.

Ashley Benson contestó de manera sencilla pero tajante: "Deberías preocuparte por tus asuntos. Deja de inventarte cosas"

Por su parte, la respuesta de Cara Delevingne también fue contundente. "¡Eres jodidamente asqueroso! Si tienes un problema con el amor de verdad, entonces ven y dime esa mierda a la cara en vez de odiar de forma patética por Instagram. Sinceramente, siento lástima por vosotros dos. Claramente, no sois felices con vuestras vidas y tenéis demasiado tiempo libre. Quizá deberíais buscaros un hobby que no suponga ser homófobo y odiar a otros por ser felices".