Cardi B le lanza un zapato a Nicki Minaj

Cardi B y Nicki Minaj han protagonizado uno de los momentos más comentados de la fiesta de la revista Harper's Bazaar durante la semana de la moda de Nueva York.

Tal y como se puede ver en los vídeos publicados en las redes, las raperas iniciaron una discusión y llegaron a las manos. A pesar de que el personal de seguridad las separó, Cardi B le lanzó uno de sus zapatos a Nicki Minaj.

So Nicki was trash talking Cardi’s daughter before Cardi attacked her.... YIKES NICKI pic.twitter.com/ZOK0KTe1RJ