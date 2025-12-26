Cardi B muestra la gran cantidad de árboles de Navidad de su casa

Los artistas celebran a su manera la Navidad, y Cardi B tiene claro que más es más: así lo ha mostrado en una publicación en redes sociales, donde deja claro que los árboles de Navidad son su perdición.

La artista no se quiere dejar nada en el tintero en estas fiestas, por eso tiene cada árbol decorado con una temática diferentes, para cada uno de sus "500 hijos", tal y como ha explicado ella e clave de humor.

Así, tiene un árbol tradicional inspirado en el Polo Norte con osos polares, otro azul en honor al personaje de ficción Sonic por contentar a su hijo Hedgehog, y otro con el fútbol americano como protagonista, en honor a su recién nacido (pues su padre es Stefon Diggs, estrella de los New England Patriots).

Además, también muestra la adoración de Disney en su casa con un árbol de Minnie Mouse por petición de su hija Blossom y sigue con el rosa con otro lleno de muñecos Labubu, para complacer a su hija mayor, Kulture.