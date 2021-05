La cariñosa declaración de amor de Alba Casillas a su novio el actor Jesús Castro

Te interesa Quién es Alba Casillas, la novia de Jesús Castro

Fue en febrero de 2021 cuando los rumores empezaron a sonar con fuerza, pero hasta el pasado mes de abril no tuvimos la confirmación oficial. El actor Jesús Castro había encontrado un nuevo amor: una joven llamada Alba Casillas que ya hizo sus pinitos en televisión hace unos años.

La joven, de 26 años, es conocida por haber participado como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa en el año 2016, pero además comparte lazos familiares con el portero más conocido de nuestro país. Alba es prima del futbolista Iker Casillas.

Aunque de momento ninguno de los dos ha publicado una fotografía de la pareja en su feed de Instagram, la joven sí que ha compartido en sus stories varias fotografías junto al actor.

La más reciente es una en la que la pareja aparece besándose junto al texto "te amo mi cachorro y no puedo quererte más", una declaración de amor por parte de Casillas que muestra su lado más romántico.

Alba Casillas y Jesús Castro // Instagram albacasillas

Por su parte, Jesús Castro aclaraba hace unos días en sus redes sociales que no es muy asiduo a compartir nada de su vida privada. "Subo lo que me apetece. Mi estilo no es mostrar mi vida privada por redes y no lo será nunca", decía.

Sin embargo, en una entrevista con el periódico El Mundo, el intérprete no dudaba en expresar lo feliz que se encuentra en ese momento de su vida, sin ocultar sus sentimientos por su chica. "El amor es muy bonito. Y yo estoy feliz con la vida, estoy feliz con la familia, estoy feliz con Alba y estoy feliz en general", subrayó.