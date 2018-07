La carta de una ex compañera de clase de Sara Carbonero comparando sus vidas

El portal Tribus Ocultas de Atresmedia ha publicado una carta de una ex compañera de clase de Sara Carbonero reflexionando sobre su vida y la de la presentadora: "Aunque yo terminé la carrera y ella no, lo cierto es que su vida le ha ido muchísimo mejor que la mía" , empieza el sentido relato.

Seguramente en más de una ocasión hemos reflexionado sobre cómo se han cumplido o no nuestras expectativas de futuro, y ha sido inevitable comparar nuestra trayectoria con la de otros compañeros de instituto o universidad.

Partiendo desde el mismo lugar, ¿qué es lo que hace que llevemos vidas tan distintas? Esta es la reflexión que ha hecho María Jiménez, una ex compañera de clase de Sara Carbonero en la Universidad Complutense de Madrid.

El texto, publicado en el portal Tribus Ocultas, empieza con una comparativa a partir de ver un cartel de la presentadora en la Gran Vía de Madrid prestando su imagen para Calzedonia: "Estupenda, delgadísima y presumiendo de ‘pelazo’, Sara anuncia una nueva línea de bikinis, como si de un ángel de Victoria's Secret se tratase. Me quedé absorta mirándola y me vino a la cabeza el siguiente pensamiento: “¿Qué narices he hecho yo con mi vida para no estar ahí colgada a su lado (o en su lugar)?”"

Continúa haciendo un repaso por todos los logros que ha conseguido Sara Carbonero: "Sara es periodista. Sara tiene una marca de ropa sostenible junto a su amiga Isabel Jiménez convirtiéndose así también en empresaria. Sara se casó con Iker Casillas y es madre de dos hijos. Sara está a punto de llegar a los dos millones de seguidores en Instagram. En definitiva, Sara es todo lo que yo no soy. Y lo digo desde la más profunda admiración y envidia. ¿Sana? No estoy segura".

Pero esta "envidia" no es otra cosa que una "decepción" consigo misma por no haber podido alcanzar sus metas: "Yo estoy agotada y no he hecho ni la mitad de lo que ha conseguido Sara. Cuando miro atrás y repaso mi vida, solo veo saltos de trabajo en trabajo por la maldita crisis, clases de inglés para intentar no quedarme atrás con el maldito (y demandado) bilingüismo, mudanzas en busca de un alquiler asequible, relaciones sentimentales fallidas y auténticos malabarismos para llegar a fin de mes".

Finalmente, la periodista se cuestiona si el talento innato de Sara Carbonero ha sido la clave de su éxito: "Quizá el problema también esté en que yo, de base, no tengo el talento que tiene ella ni escribo como lo hace ella ni comunico de la misma manera" y anima a todos los ex compañeros de Sara a expresar que sintieron cuando ellos también la vieron en ese enorme cartel de la Gran Vía.