La carta de un obispo a Rosalía: "Tu arte es un espacio donde el deseo y la fe se pueden encontrar"

Te interesa Rosalía implanta nuevas tendencias en la moda: de la aureola en el pelo a los rosarios

Aunque Rosalía siempre ha reflexionado sobre la fe en su música, LUX supone su mayor acercamiento a Dios. El álbum indaga en el complejo equilibrio entre un mundo lleno de "destellos, palomas y santas" y otro invadido por "sexo, violencia y llantas", tal y como plantea en la primera canción del disco.

Sobre esa encrucijada ha querido pronunciarse Xabier Gómez García, el obispo de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que ha publicado una carta abierta para Rosalía en la hoja dominical del domingo 9 de noviembre, el cual puede escucharse a través de un código QR. "Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza en el mar un mensaje dentro de una botella; quién sabe si te podrá llegar", empieza diciendo.

"No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas. Quizás no hay que entenderlo. Pero me pregunto qué hay dentro, en tu mundo interior, en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista", reflexiona el religioso, dejando ver su incertidumbre ante la música de Rosalía.

"Tus letras me desconciertan"

Y sigue: "Cuando hablas de una 'sed' que el mundo no puede satisfacer, que solo Dios puede llenar este vacío, me viene a la cabeza la investigación del sentido que atraviesa la película Andréi Rubliov de Tarkovsky. El pintor ruso, en medio de la oscuridad y la violencia, busca la luz, la belleza, la fe, a pesar de no encontrar respuestas fáciles. Cómo él, tú pareces vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinaje hacia aquello que transciende. Pero no acabas de hacerlo... y sin soltar amarras no será fácil llegar al puerto que anhelas. Si es que quisieras llegar", le comenta a la cantante catalana.

Xabier Gómez García asegura sentirse desconcertado por las canciones de Rosalía, como podrían ser Mio Cristo Piange Diamanti o Dios es un stalker —esta última escrita desde el punto de vista de Dios—. "Tus letras me abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana. Entiendes el amor como una fuerza que puede ser dolorosa, liberadora, incluso divina. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe se pueden encontrar", analiza.

Y concluye: "Hay silencios que hablan más que mil canciones. Me pregunto si, cuando todo calla, encuentras paz o solo más ruido. Quizás la respuesta no está fuera, sino dentro tuyo".