Celebramos el 33 cumpleaños de Bruno Mars repasando sus grandes éxitos

A día de hoy, casi todo el mundo sabe de quién hablamos cuando hablamos de Bruno Mars. Sin embargo, ¿recuerdas cuál fue la primera canción que escuchaste del artista?.

Aunque su nombre real es Peter Gene Hernández, cuando solo tenía dos años su padre ya lo llamaba Bruno, por su parecido con el luchador profesional Bruno Sammartino. Desde bien pequeñito demostró su talento sobre el escenario y en varios shows fue presentado como "el pequeño Elvis", un artista que ha sido de gran inspiración para él. Sus raíces hawaianas, ligadas directamente al género reggae, también han sido una gran influencia para el joven.

Después de co-escribir varios éxitos de artistas como Cee Lo Green, K'Naan y Flo Rida, el joven debutó en solitario con su álbum 'Doo-Wops & Hooligans', cuyo single 'Just the way you are', supuso un auténtico éxito internacional.

Su segundo proyecto, 'Unorthodox Jukebox', lo catapultó a la cima de los rankings mundiales con canciones como 'Locked out of Heaven' y 'When I was your man'. Además, descubrimos su vena más funk con 'Treasure'

Fue en el año 2014 cuando se une a Mark Ronson para 'Uptown Funk', un temazo que aguantó 14 semanas consecutivas en el primer puesto de la lista Billboard.

En 2016 llegó su último disco '24 K Magic', que se llevó 6 Premios Grammy. Sin duda, 'That's What I Like' y 'Versace on The Floor' han marcado el 2017, sin olvidar el remix de Finesse junto a Cardi B, la rapera de moda.

Bruno Mars ha ganado numerosos premios a lo largo de toda su carrera, incluyendo diez premios Grammy,​ tres Brit Awards​ y tres MTV Europe Music Awards. Sin duda, su destreza sobre el escenario ha sido capaz de hipnotizar a miles y miles de espectadores. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio el cantante trajo sus 24K de magia a un Wanda Metropolitano entregado al funk más bailongo. ¡No hay quien lo pare!