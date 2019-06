Los celos de Beyoncé se vuelven virales

Un vídeo de la cantante, Jay Z y una tercera en discordia se ha vuelto viral porque las caras y gestos de Beyoncé dejan en evidencia que la pareja todavía no ha superado sus problemas con la desconfianza y las infidelidades.

Tener celos es un sentimiento humano, pero si confiamos en nuestra pareja nada tiene que salir mal. La relación de Beyoncé y Jay Z hizo estragos hace unos años, cuando el propio rapero reconoció públicamente que había sido infiel a la intérprete de 'Single Ladies'. Ella se cobró su pequeña venganza musical publicando 'Lemonade', un álbum repleto de indirectas y resentimiento. "Eso no fue nada /Solo soy celosa /Soy humana /No me juzgues", canta en Jelous.

Sin embargo, después del arrepentimiento del rapero, la llegada de los gemelos Sir y Rumi Carter, y su disco y gira juntos, pensábamos que la desconfianza había desaparecido. Pero no es así. La infidelidad siempre deja un poso de sospecha... Y así lo demuestra el vídeo que acaba de hacerse viral.

Durante el partido de los Golden State Warrios y los Toronto Raptors, una mujer quiso entablar conversación con el rapero, pero Beyoncé se encontraba en el medio de los dos. La cara de desaprobación de Queen B es evidente, pero la cámara les está grabando e intentan disimular. Al segundo intento de la joven por hablar con Jay Z, Beyoncé se balancea hacia su izquierda dándole a la susodicha un pequeño empujón. La mujer es Nicole Curran, esposa de Jow Lacob, propietario de los Golden State Warriors.