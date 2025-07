El CEO Andy Byron renuncia a su puesto de trabajo tras la infidelidad captada por Coldplay

"O están teniendo una aventura o son muy tímidos", dijo Chris Martin durante el extraño comportamiento de una pareja enfocada por la kiss cam de un concierto de Coldplay. Al principio, el hombre y la mujer estaban abrazados, hasta que se separaron bruscamente al comprobar que estaban siendo grabados.

Ante su llamativa reacción, las redes sociales no tardaron en viralizar el vídeo y destaparon una infidelidad. Él es Andy Byron, un hombre casado con otra mujer y con dos hijos que ejercía como CEO en la empresa Astronomer. Ella es Kristin Cabot, la jefa de Recursos Humanos de la misma organización que, según New York Post, se habría vuelto a casar tras haberse divorciado de otro hombre en 2022.

El alcance internacional de su vídeo ha provocado consecuencias a nivel empresarial, ya que Astronomer ha emitido varios comunicados sobre este asunto. En el último de ellos, publicado el sábado 19 de julio por la tarde, la compañía asegura que Byron ha renunciado a su puesto como CEO, cargo que ahora ocupa Pete DeJoy de manera interina. Previamente, Astronomer había suspendido de su puesto al protagonista de la polémica.

El nuevo comunicado de Astronomer

"Como se mencionó anteriormente, en Astronomer estamos comprometidos con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad, y recientemente, ese estándar no se cumplió", empieza diciendo el comunicado.

Y sigue: "Andy Byron ha presentado su renuncia, y la Junta Directiva la ha aceptado. La Junta comenzará la búsqueda de nuestro próximo Director Ejecutivo, mientras que el Cofundador y Director de Producto, Pete DeJoy, continuará desempeñándose como CEO interino".

"Antes de esta semana, éramos conocidos como pioneros en el espacio de DataOps, ayudando a los equipos de datos a impulsar desde análisis modernos hasta inteligencia artificial en producción. Aunque la percepción de nuestra empresa puede haber cambiado de la noche a la mañana, nuestro producto y el trabajo que hacemos para nuestros clientes no lo han hecho. Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: ayudar a nuestros clientes con sus desafíos más difíciles en datos e inteligencia artificial", zanja Astronomer.

Muchos usuarios en redes sociales han criticado el comportamiento de la empresa, ya que consideran que el comportamiento en la vida privada de su empleado no debería afectar a su puesto de trabajo. De hecho, según informa New York Post, Kristin Cabot también habría sido suspendida de su puesto como jefa de Recursos Humanos, aunque la empresa no añade esta información en sus comunicados.