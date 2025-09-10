Cerrado el caso del vídeo viral de Coldplay: solo uno de los dos fue infiel

A estas alturas todo el mundo conoce el vídeo viral en el concierto de Coldplay, en el que la cámara enfocó a una pareja disfrutando del show y su reacción se convirtió rápidamente en viral.

Se trataba del empresario Andy Byron, director ejecutivo de Astronomer, y de Kristin Cabot, la trabajadora de recursos humanos de la compañía. Escondiéndose de la cámara dieron a entender que estaban teniendo una aventura, y así se confirmó por parte de él, aunque se señaló que ambos tenían pareja y familias por separado.

Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que Kristin no le fue infiel a su marido. Y es que la trabajadora de Astromer le habría pedido el divorcio a Andrew Cabot, lo que ha hecho saltar las alarmas.

Esto confundió a los espectadores de esta incómoda escena que dio la vuelta al mundo, por lo que una portavoz de Andrew Byron ha revelado por primera vez desde aquel momento que la pareja "se había separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto".

De hecho, la portavoz ha explicado que la decisión de divorciarse "ya estaba en marcha antes de esa noche", por lo que espera que esta declaración suponga "un cierre a este capítulo de su vida, que pare la especulación y que su familia pueda volver al anonimato".

Ese vídeo en el que ella se giraba al verse enfocada por la cámara mientras que el entonces director ejecutivo de Astronomer se cubría el rostro ha cambiado la vida de sus protagonistas, pasando a ser personajes conocidos de la cultura popular. Sin embargo, poco a poco todo está volviendo a su cauce.