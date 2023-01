Chanel desvela el título de su "canción favorita" de su primer disco: ni 'SloMo' ni 'Toke'

El 2022 podría decirse que ha sido el año de Chanel. Su victoria en el Benidorm Fest le dio el billete a Turín para Eurovisión y aunque SloMo no ganó, quedó tercera en la clasificación. Se trata del mejor puesto para España en los últimos 27 años, una hazaña en toda regla. Tanto es así que el tema ha desbancado a Euphoria como la mejor canción de la historia del festival eurovisivo.

Desde entonces mucho se ha especulado con el futuro musical de Chanel. En verano daba el pistoletazo de salida a las Fiestas del Orgullo de Madrid y con el arranque del Mundial de Qatar presentó su segundo single de estudio, Toke, un tema que sirvió para apoyar a La Roja durante la competición y de la que recientemente ha grabado un remix junto al rapero francés Ridsa.

Sin embargo, las noticias sobre un posible disco debut han sido prácticamente nulas durante el último año. En julio reconocía tener "ocho temas grabados" pero pedía paciencia porque estaba cocinando "un buen puchero".

Llegó octubre y Chanel fichaba por Sony Music. Las esperanzas de los fans estaban depositadas en este cambio de discográfica pero de momento su nueva música sigue guardada bajo llave. El plan era convertir a Chanel en una estrella internacional y sus fans siguen esperando.

'Tiffany' es su canción favorita de su futuro disco

Solo ha dado algunas pistas de que el álbum sigue en el horno en el espacio de Twitter La Eurosala, donde ha revelado el título de su canción favorita.

"Tengo una canción favorita del álbum que no sé si va a ser single. Se llama Tiffany, la canción es increíble. Tiene bastante que ver con lo que he hecho hasta ahora", decía, señalando que esta canción tendría rasgos musicales muy parecidos a los ya conocidos SloMo y Toke, que no podrían faltar en este álbum debut.

La cantante lleva meses centrada en el camino que debe seguir ahora que ha despertado tantísima expectación. Se ha dejado asesorar pero también busca su sello de identidad. "Estoy currando con gente increíble. A la par que me estoy encontrando a mí, estoy aprendiendo porque nunca antes había estado tanto tiempo en un estudio", comentaba.

¿Volvería a Eurovisión?

Los oyentes de la charla también podían hacer preguntas y no fueron tímidos a la hora de indagar si la cantante, de 30 años, volvería a representar a España en Eurovisión. No lo descarta, pero afirma que en este momento está centrada en su carrera como artista.

"Ahora mismo estoy en un proceso de creación. Entonces, no voy a decir 'de esta agua no beberé', porque nunca se sabe, pero tengo el sentimiento de que esto ha sido algo tan grande, tan heavy y tan guay que creo que otros artistas deben vivirlo", señalaba.

Para Chanel es importante dar espacio a otros nuevos artistas y candidatos eurovisivos. "No digo que no, porque estoy con un sabor de boca superguay, pero me parecería egoísta volver", aseguraba.

Lo que sí ha confirmado es que no actuará este año en el Benidorm Fest. Sí estará para entregar el premio al ganador en la Gran Final del 4 de febrero, pero en ningún momento se subirá al escenario con una actuación. "No deliréis", decía antes de aclarar que su motivación es "no colapsar" a otros candidatos. "Lo que hago, lo hago con todo el amor del mundo y con todo el respeto", dijo.