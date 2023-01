Chanel emociona con una versión en acústico y al piano de 'When I Was Your Man' de Bruno Mars

"Aprendiendo a tocar un poquito el piano". Chanel continúa sumergida en su carrera musical tras su hazaña en Eurovisión.

La cantante, que consiguió con SloMo el mejor puesto para España en los últimos 27 años, utiliza sus redes sociales para poner la miel en los labios a sus seguidores con el lanzamiento de nuevos temas.

En verano adelantaba que tenía "ocho temas grabados" pero pedía paciencia a sus fans, que se nutren de las publicaciones de la cantante en Instagram para estar al día de sus novedades y trabajos.

Justo cuando se cumplían 10 años desde que Bruno Mars estrenó una de las baladas más emotivas de su discografía, la hispanocubana le dedicaba su particular homenaje. Sentada al piano y tocando las notas de la canción, Chanel enamoraba a los usuarios al ritmo de When I Was Your Man.

El tema ha cobrado especial relevancia en estos primeros días de 2023, ya que Miley Cyrus incluye en su nuevo tema Flowers una respuesta directa a los versos de la canción de Bruno Mars. Era la canción favorita de su ex, Liam Hemsworth, y el nuevo proyecto de la ex Hannah Montana está plagado de indirectas y referencias a su matrimonio con el actor.

Tal y como hemos podido ver a través de sus redes, Chanel también ha estado dando clases de canto y técnica vocal con Mamen Márquez, una de las profesoras más conocidas de la academia de Operación Triunfo.