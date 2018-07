Chris Brown pierde la libertad condicional y podría ir a la cárcel

El juez James R. Brandlin de Los Ángeles ha retirado de forma temporal la libertad condicional a Chris Brown por abandonar indebidamente un accidente de tráfico que él mismo provocó.

El cantante golpeó por detrás al vechículo de una mujer que no resultó herida. El problema surgió cuando al intercambiar los datos para hacer el parte, Chris Brown no tenía los papeles de su coche en regla y no pudo presentar ni su carnet de conducir ni la documentación del seguro.

Se trata de dos faltas leves pero son suficientes para que pierda la libertad condicional en la que se encontraba desde 2009 por agredir a Rihanna en una fiesta previa a los Grammy.

El 16 de agosto es la fecha de comparecencia en tribunales donde se determinará si Brown es condenado a cuatro años de cárcel por huir tras el accidente y por conducir sin carnet, un delito grave en Estados Unidos.

Por su parte, Chris Brown niega en las redes sociales que sean ciertas las declaraciones del juez: "No es 'darse a la fuga' si te bajas del coche e intercambias información. Esto es ridículo".

Según el portal TMZ, la conductora involucrada en el accidente dice que el cantante no debería ir a prisión por lo ocurrido, aunque en Los Ángeles Times se recoge que el artista perdió los nervios tras el choque e insultó a la mujer.