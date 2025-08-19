Chris Martin ironiza sobre la "desastre " de la 'kiss cam' de Coldplay

Coldplay sigue dando espectáculos con su gira mundial y, además, en su último show lo ha hecho rodeado de su público en la ciudad británica de Hull. Un concierto en el que han cantado sus canciones más icónicas, mostrando la complicidad que siempre han tenido con sus paisanos, y recordando el sonado incidente con la kiss cam que han experimentado hace apenas unas semanas.

Hay que recordar que, durante el pasado concierto de Coldplay en Boston el 16 de julio, la kiss cam que la banda emplea durante sus directos para compartir momentos con el público descubrió un affair entre un alto ejecutivo y una subordinada que que ha terminando costando el empleo a ambos.

Una situación que ha dado la vuelta al mundo y que Chris Martin ha recordado con ironía en la ciudad de Hull. "Estamos muy contentos de estar aquí. Muchos de ustedes han escrito carteles. Así que me tomaré un tiempo para intentar leer algunos. Luego veremos qué pasa", ha explicado el artista a los presente, antes de dirigirse a uno en particular: "Antes que nada, [el cartel dice:] tres veces en tres meses… ¡Estuviste en ese concierto en Boston! Bueno, vale, gracias por volver después de ese desastre".

"Llevamos mucho tiempo haciendo esto, y solo recientemente se convirtió en... sí. La vida te da limones y hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes", ha comentado entre risas antes de continuar con el show.