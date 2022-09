Chris Martin, will.i.am o Alejandro Sanz: los amigos que han apoyado a Shakira tras su ruptura con Piqué

Shakira está atravesando la etapa más dura y oscura de su vida. Así lo ha confesado la propia artista en una de sus entrevistas más sinceras y desgarradoras. La colombiana ha charlado con Elle después de meses en silencio, apartada a conciencia de un foto mediático que ha sucumbido a los titulares masivos sobre las vicisitudes de su divorcio con Gerard Piqué y las cláusulas de la custodia de sus hijos Milan y Sasha.

La cantante se ha mostrado vulnerable después de que su proyecto de familia se viniese abajo. Destaca los sacrificios que tuvo que hacer en su momento, cuando decidió echar raíces en Barcelona para matricular a sus hijos en el colegio. "Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", manifiesta.

Shakira estuvo viajando, editando canciones, trabajando como coach en The Voice y haciendo tours internacionales hasta que su hijo mayor, Milan, tuvo que empezar las clase. La música se ha convertido ahora en el mejor de los refugios, una tabla de salvación que le ha servido como terapia. Además, afirma que todas las letras que escribe están basadas en en experiencias propias. "En la etapa más oscura de mi vida, la música me ha dado luz", añade.

Su red de apoyo: su familia y sus amigos

La ruptura de su matrimonio después de 12 años de relación ha supuesto para Shakira uno de los golpes más duros de su vida. Aunque se ha centrado en proteger la intimidad de sus hijos ante el acoso mediático, la artista también ha necesitado un pilar al que agarrarse, un núcleo familiar al que ha denominado 'red de apoyo'.

"Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una red de salvación en el fondo. Y esa red de seguridad la forman familiares y amigos", decía después de destacar el apoyo de su padre, de 91 años y con recientes problemas de salud, que no dudó a la hora de trasladarse a Barcelona cuando conoció la crisis familiar de su hija.

Los compañeros de la industria que han estado a su lado

La de Barranquilla destaca el apoyo que ha recibido de amigos y compañeros que se han volcado en arroparla. Es una de las pocas cosas buenas que puede destacar de este complicado bache que todavía está atravesando.

A Shakira le ha sorprendido sobremanera que artistas con los que ha colaborado de manera profesional se hayan implicado en su bienestar personal. "Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos", destacaba.

"will.i.am me envió una hermosa oración"

La artista agradece la preocupación que el componente de The Black Eyed Peas ha mostrado por su estado de ánimo. "Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz", asegura la artista en la entrevista.

La relación de Shakira y The Black Eyed Peas se intensificó a raíz de su colaboración musical para los singles Girl Like Me y Don't You Worry.

"Chris Martin siempre está pendiente"

Con el líder de Coldplay también tiene una magnífica relación. "Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite", asegura la de Barranquilla.

El músico, que tiene la misma edad que Shakira, 45 años, también atravesó un divorcio cuando quiso separarse de la madre de sus hijos, Gwyneth Paltrow, con la que ahora mantiene una estupenda relación.

En el concierto benéfico Global Citizen del año 2017, Shakira y Chris Martin se subieron al escenario para interpretar a dúo temas como Sky Full of Stars, Me Enamoré o Chantaje, canción con la que el británico dejó al público con la boca abierta por su dominio del español.

También coincidieron en The Voice en 2014 en su versión estadounidense, donde Shakira era coach y Martin asesor.

Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz, otros dos pilares

La cantante mencionaba en la charla a otros dos amigos que la han acompañado durante los últimos años de su carrera.

"Se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos", aseguraba.

Al dominicano Juan Luis Guerra le une una estrecha relación.

Se han declarado amor y admiración mutua en multitud de ocasiones y aunque nunca han grabado una canción juntos, sí se han encontrado en muchas ocasiones para cenar y compartir momentos juntos. Tanto es así que incluso el compositor se quedó atrapado en el ascensor de la casa familiar de Shakira en Barcelona.

La unión de Shakira y Alejandro Sanz no es ningún secreto.

Desde que colaboraron con una de las canciones más exitosas del año 2005, La Tortura, la colombiana y el madrieño guardan una sincera amistad que nunca han escondido.

Dos años más tarde quisieron repetir hit, sin tanto éxito, con el featuring Te lo Agradezco.