Christian Gálvez se declara públicamente a Patricia Pardo: "Paty, tú alimentas mis cinco sentidos"

Christian Gálvez ya no pretende ocultar más su amor por Patricia Pardo. El presentador de televisión, que hasta ahora no había hecho ninguna declaración después de que le relacionaran la semana pasada con la periodista, acaba de dirigir una romántica declaración de amor a la que es su nueva pareja.

Gálvez se separó de su pareja, la gimnasta Almudena Cid, el pasado mes de diciembre tras doce años de matrimonio y desde entonces no se le había relacionado con nadie... hasta esta semana. Parece que el también escritor podría haber encontrado el amor tan solo dos meses después en el trabajo.

La noticia saltaba a la luz el pasado sábado, cuando el programa Socialité daba a conocer que entre plató y plató podría haber surgido el amor entre Christian Gálvez y Patricia Pardo después de que ambos pusieran fin a sus respectivas relaciones.

Una bonita declaración de amor para Patricia Pardo

Ahora, parece que Gálvez quiere proclamar su amor por la presentadora de El programa de Ana Rosa y lo ha hecho durante una intervención en su programa de radio: "Esta semana he aprendido algo. He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan".

El presentador anunciaba así que había decidido comenzar a caminar con libertad, haciendo guiños en gallego para su nueva pareja: "Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero", aseguraba.

Así, sin tapujos y abiertamente, Christian Gálvez dedicaba unas hermosas palabras de amor y respeto a su novia, llegando a mencionarla: "Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia", ha expresado.

"Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta... Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, 'todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón'. Ahora ya sabéis donde está el mío", le dedicaba el presentador, interpelándola con el cariñoso apodo, 'Paty'.

Parece que esta declaración de amor también es una declaración de intenciones: va muy en serio con Patricia Pardo.

Las críticas de la familia de Almudena Cid a Christian Gálvez

Además, este mensaje también ha servido de respuesta a las últimas críticas que ha recibido por parte de la familia de Almudena Cid, su expareja, de la que se separó a finales de año tras más de una década juntos.

Su relación sorprendió al entorno de la gimnasta, que revelaba a la revista Semana que su relación podría haber comenzado mientras aún estaba con la gimnasta: "Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué".

Esta fuente también contó que, pese a que Cid se muestre feliz de puertas para afuera, la realidad es otra: la gimnasta se encuentra muy dolida y está siendo muy difícil para ella superar la ruptura de lo que parecía una relación idílica.