Christina Aguilera se convierte en profesora de canto 'online'

Christina Aguilera le está cogiendo el gustillo a esto de ser coach y parece que no tiene suficiente con los concursantes de The Voice si no que ahora también impartirá cursos de canto online . ¿Quieres que Xtina sea tu profesora?

Christina Aguilera se une a la compañía de educación online MasterClass donde diferentes personalidades se convierten en profesores de sus propias disciplinas.

Podemos encontrar a Serena Williams dando clases online de tenis o a Dustin Hoffman de interpretación; mientras que Usher te enseña a hacer una gran actuación o si lo que prefieres es la fotografía puedes tener de profesora a la magnífica Annie Leibovitz.

Pero en lo que a cante se refiere si hay alguna artista que destaque por su gran voz esa es Christina Aguilera. Su papel como coach en la edición americana de The Voice le ha servido para coger tablas como profesora y ahora quiere extender su experiencia al mundo online ofreciendo este curso.

Cada sesión cuesta 90 dólares e incluye libros de trabajo y material de aprendizaje así como vídeos y ejercicios interactivos.

"Estoy muy emocionada, MasterClass me ha dado la oportunidad de verdaderamente compartir todo lo que he aprendido acerca de mi arte con el mundo. Enseñar online no solo me da la oportunidad de conectar con mis fans, pero me permite explorar una de mis verdaderas pasiones", explica la artista en un comunicado.