El actor Antonio Resines permanece en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid. El intérprete de 67 años tuvo que ser ingresado de urgencia el 22 de diciembre por complicaciones derivadas del coronavirus y, aunque su círculo cercano es optimista, todo indica que deberá pasar un tiempo hasta recibir el alta.

Juan Echanove es uno de esos amigos que se muestra esperanzado en que todo "saldrá bien". "Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es que mi amigo Resines está luchando. Es un luchador. Es el mejor de todos nosotros con diferencia", aseguró este miércoles en una entrevista con El Objetivo.

El intérprete, que mantiene una estrecha amistad con Antonio Resines, al que conoció cuando eran "unos niños con 19 o 20 años", no quiere ni imaginar cómo sería si él faltase. "No sé qué pasaría conmigo si mi amigo no saliera de esto", dijo el actor mandándole un mensaje a Resines. "Estoy seguro de que te vas a poner bueno. Resines a mí no me vas a... No, Resines, no".

"Mucha incertidumbre"

La situación es de "mucha incertidumbre", aseguró este jueves Jonás Trueba, hijo de Fernando Trueba, también amigo de Antonio Resines.

"Es muy difícil decir nada que le pueda consolar a ella [Ana Pérez-Lorente, pareja de Resines] en este momento, es mucha incertidumbre la que tiene cualquier persona que está con Covid en una situación como la de Antonio", explicó el director, que apunta que "hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia".

Jonás ha hablado desde la cercanía. Antonio Resines es uno más en el clan. "Es muy cercano en mi familia, estudió con mi padre en la Universidad. Creo que Resines en parte es actor por mi padre. Resines quería dedicarse a la producción y es mi padre, que no conocía a actores cuando hizo su primera película (Ópera prima), acabó pidiéndole a su amigo de la Universidad que saliera en la película y hasta hoy que es uno de los actores más populares de este país".

"No lo está pasando bien"

Otro de los amigos de Antonio Resines que se ha referido recientemente a la salud de actor es su colega Javier Gutiérrez, que aseguró en La Sexta Noche que, pese a lo complicado de su salud, el intérprete "es un hombre fuerte".

"Antonio, como muchas personas que han tenido el coronavirus, no lo está pasando bien. Es un hombre muy fuerte, con muchísima fortaleza, con muchas ganas de engancharse a la vida, y aunque está en una situación delicada, espero que en las próximas semanas sigamos teniendo buenas noticias esperanzadoras. Saldrá adelante seguro", dijo el actor al ser preguntado por su compañero en Los Serrano.

Igual que sus otros compañeros, Javier Gutiérrez aprovechó la entrevista para ensalzar a su amigo. "Es un tipo maravilloso, que da buenos consejos y es amigo de sus amigos. Yo si me jacto de algo es de tener grandes amigos en la profesión y Antonio es uno de ellos. Somos legión de amigos, admiradores y compañeros que estamos empujando para que salga adelante", dijo Gutiérrez, que no tiene dudas en que todo se quedará en un gran susto.

La delicada salud de Antonio Resines

Dos dosis de la vacuna y patologías previas

Antonio Resines dio positivo por Covid el viernes 17 de diciembre, dos días antes de su cita para ponerse la tercera dosis de la vacuna contra la Covid.

"Justo se iba a poner la tercera. Se la iba a poner el 19 y dio positivo el 17. Eso de que tenía las tres vacunas no es cierto”, contó Anabel Alonso sobre su compañero el 27 de diciembre.

El dato ya lo había dado la familia en un comunicado compartido el viernes 24, un día después del ingreso, asegurando que el actor es "un defensor férreo de la vacunación para todo el mundo".

No hay que olvidar que Antonio Resines es paciente de riesgo porque tiene patologías previas. El actor padeció un cáncer colorrectal y una angina de pecho, y además padece artritis psoriásica crónica. Esta enfermedad le provocó un derrame en la rodilla en 2018, por el que tuvo que ser operado.

La artritis psoriásica crónica suele tener un tratamiento inmunodepresor, por lo que las vacunas no tienen el mismo efecto en estas personas y son más vulnerables a contagiarse de cualquier bacteria o virus.