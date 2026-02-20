Cómo fue trabajar con collarín en 'Euphoria' y qué se espera de su gira: Rosalía desvela detalles de todos sus proyectos

Rosalía calienta motores para su próximo proyectos. Después de meses disfrutando de su disco LUX, los fans de la artista pronto podrán ver sobre el escenario ese concepto maximalista y operístico del álbum.

Y por ello cualquier declaración de la catalana es bien recibida de cara a lo que está por llegar, tanto con el LUX TOUR como en la pantalla. De todo ello ha hablado para la revista Elle.

Su papel en Euphoria

Rosalía dará vida a una bailarina de Pol Dance en la tercera temporada de Euphoria, de la que ya podemos ver el primer tráiler. Y de grabar con este papel ha hablado para el citado medio: "Consistió mucho en reaccionar y mantenerse fluida y abierta. Creo que muchas veces mi trabajo se trata de eso: de cómo puedo ponerme disponible para que mi energía fluya, para poder canalizar distintas emociones y contar diferentes historias".

Así se preparó la artista: "Y en este caso, en lugar de explicar historias que yo eligiera, me puse al servicio de la visión de otra persona, porque amo tanto el trabajo de Sam Levinson [director de la serie] que vale la pena para mí. Euphoria es una serie que tiene un impacto cultural enorme. Es increíble. Para mí tiene mucha honestidad y una gran riqueza emocional".

"Fue una experiencia de aprendizaje para mí en muchos sentidos"

En los adelantos hemos visto a la cantante con un collarín, y de ello ha hablado en la entrevista: "Tengo que usar esto durante todo el episodio [...] Eso suponía un desafío extra...".

"Al principio, cuando estaba grabando con él, estaba un poco molesta. Así que tuve que aprender a quererlo y a convivir con él. Y eso también fue una experiencia de aprendizaje para mí en muchos sentidos. Fue muy, muy bonito y una experiencia de aprendizaje increíble", ha expresado.

Sobre el videoclip de Sauvignon Blanc

Por otro lado Rosalía también ha contado cómo surgió el reciente videoclip de Sauvingnon Blanc: "Colaboré con Noah P. Dillon, que es el mismo artista que hizo todo el arte de mi álbum LUX. Tiene una manera muy especial de capturar imágenes. Él propuso esta idea y pensé que era perfecta para Sauvignon Blanc. Encajaba con la energía, y me encanta cómo es muy directo, pero al mismo tiempo, muy elegante en la manera en que hace y crea imágenes".

Y el rodaje fue intenso: "No recuerdo ningún video en el que no haya terminado con algo de tierra o con purpurina y pintura por todo el cuerpo; siempre pasa algo, pero es parte del proceso. Pongo mucho amor en mi trabajo. Tengo mucho compromiso y respeto por lo que hago. Así que siempre trato de aportar la mejor energía y dar lo mejor de mí en cada caso".

Lo que prepara para el LUX TOUR

Aunque hable de la gira, Rosalía no da detalles concreto, pero deja claro que es un concepto del directo nuevo para ella: "Diría que en este momento estoy preparando una gira que es diferente a cualquier otra que haya hecho antes. Es muy desafiante".

"[la gira] Exige mucho mental, emocional y físicamente"

"Exige mucho mental, emocional y físicamente; requiere mucha disciplina y compromiso, y lo hago con todo mi corazón. Pero cada día intento ponerme un look lindo", ha compartido la cantante.