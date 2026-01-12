Cómo será la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando según los expertos

Después de la gran revelación que nos dio el final de año con el anuncio de que Miley Cyrus y Maxx Morando se casarían este 2026, muchos se han quedado con la duda de cómo será uno de los grandes enlaces del año.

Sin embargo, ahora podemos hacernos una idea gracias a las predicciones de algunos organizadores y expertos en el tema, a los cuales han preguntado desde Los Ángeles Times.

La cantante de Flowers no ha tenido suerte en los Globos de Oro, pero sí que podrá deslumbrar en su boda, la cual los expertos anuncian que romperá con todas las reglas de las bodas tradicionales.

A pesar de que la pareja no se ha pronunciado al respecto, parece bastante posible que estas predicciones se cumplan, sobre todo viendo la personalidad y estilo de la pareja.

Una boda muy personal

Actualmente, las bodas tradicionales están en decadencia, así que en el caso de Miley Cyrus y Maxx Morando no será menos, siendo una pareja tan poco convencional. Además, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que Miley Cyrus se casa y su primera boda ya fue bastante tradicional, por lo que es probable que arriesgue más en esta.

Según el organizador de bodas Jove Meyer, los artistas se centrarán "más en la conexión emocional, en una moda que trascienda los límites, en un entorno que se sienta inmersivo en lugar de ornamental, y en una experiencia para los invitados que priorice la conexión sobre la coreografía".

“Las bodas se centran cada vez menos en seguir reglas y más en crear algo que se sienta inconfundiblemente personal", apuntaba en la misma línea la organizador de eventos Michelle Durpetti.

Un look rockero

Es por ello muy probable que Miley Cyrus use un look con "un toque editorial y personal, algo inesperado", algo que también se reflejará en la decoración, "con toques de color intensos y saturados, texturas inesperadas y elecciones de estilo" únicos.

Para muchos, sería muy probable que elija un estilo rock and roll para el vestido. "Me la imagino optando por algo con aires rockeros, con piezas de diseñador de archivo y múltiples cambios de look. Si no hay cuero blanco en sus elecciones de atuendos a lo largo del día, me sorprendería muchísimo", señala el fotógrafo Colton Simmons.

Miley Cyrus y Maxx Morando en la premier de Avatar: Fuego y Ceniza | Getty Images

La intimidad por encima de todo

Según los expertos, los segundos matrimonios se suelen centrar más en la pareja y no tanto en el evento en sí, sobre todo sabiendo lo reservados que han sido siempre sobre su relación.

"Me los imagino fugados a Las Vegas y dándose el 'sí, quiero' en el Museo del Punk Rock porque les encanta la música, Las Vegas está a un paso de Malibú, donde viven, y porque los periodistas ya han indicado que la boda será pequeña y privada", comenta McKenzi Taylor.

De este modo, es muy probable que el evento sea más personal y privado, tal y como señalaba la organizadora de eventos Martina Asgari-Majd: “Espero menos invitados, círculos íntimos más cerrados y bodas que se parezcan más a cenas especiales o salones artísticos que a eventos de salón tradicionales”.

Presencia de la música

Trabajando ambos dentro del mundo de la música, no sería raro que en la boda hubiera alguna actuación musical especial o incluso que se rinda homenaje a la discografía de ambos. “Creo que podrían organizar una fiesta musical, que se parece más a una noche de canto y baile que a una recepción formal”, señala Jaclyn Watson, organizadora de bodas.

Tampoco se descarta que alguno de los dos pudiera subirse al escenario para regalar a los invitados un momento especial.