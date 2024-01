El concursante de 'La Isla de las Tentaciones' al que Lola Índigo le canta en su canción 'Yo tengo un novio'

Dicen que la realidad siempre supera a la ficción, y pocas veces se equivoca esta máxima, y es que los fans de Lola Índigo y el reality de parejas La Isla de las Tentaciones han atado cabos y se han dado cuenta de algo que les ha volado la cabeza.

La cantante madrileña de nacimiento, pero granaína de corazón, lanzó hace un par de meses un tema llamado Yo tengo un novio junto a La Zowi, donde le cantan a los numerosos pretendientes con los que han tenido una noche de pasión, entre ellos un agricultor con el que tuvo un affair en un tractor. "El del viernes, agricultor, lo hacemos en el tractor", dice en su tema.

Tras la emisión del primer episodio del reality, los internautas han sacado sus propias conclusiones y han determinado que se trata de Sergio de Granada, un tentador del programa que se presentó en la ceremonia de collares con una frase similar a la que usa Lola en su canción.

"Soy agricultor, un hombre de los que ya no quedan, esta carita de buenazo no me define, aquí vengo a encontrar el amor, y una de ustedes se viene conmigo en el tractor", se presentaba el concursante.

El usuario de X @amartineza__ ha citado este vídeo en su perfil mencionando a la cantante diciendo que le habían pillado, y a propia Lola ha respondido, confirmando que se trata de "el Chechu de Huetor", su pueblo de toda la vida, e incluso tienen una foto juntos en el perfil de él.

Lola Índigo y Sergio de 'LIDLT'

Está claro que se inspiró en el joven agricultor para escribir el verso de su canción, lo que no sabemos es si simplemente hay una amistad o pasó algo más allá.