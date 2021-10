Las confesiones de Dua Lipa: "A veces me asusta hablar en público"

Te interesa Dua Lipa se convierte en modelo

Dua Lipa se ha atrevido con el detector de mentiras, el famoso polígrafo, y ha respondido a todo. Sucedió en una entrevista concedida para Vanity Fair en la que la cantante accedió a admitir una serie de cuestiones muy interesantes. Eso sí, todo con un toque de humor.

En el vídeo se puede ver a la cantante sentada, sonriente como siempre, mirando a cámara. La pantalla está dividida para que podamos ver los movimientos del polígrafo, mientras ella va respondiendo y con un "no tengo miedo" empieza la sesión. Una de las respuestas que más ha sorprendido ha sido a la pregunta de si había sentido miedo a hablar en público, a lo que la artista contestó con un sorprendente sí, sin dudarlo.

La entrevistadora también la interrogó sobre la importancia que le daba a los premios, a lo que Dua Lipa respondió, literalmente que: "No me gusta medir mi éxito en base a los premios, pero el reconocimiento sienta bien […]". La pregunta continuó y fue, en ese momento, cuando ella respondió que "a veces me da miedo hablar en público". Por ese motivo, la artista confesó que necesita prepararse notas.

Durante el rato que duró la charla (¿o fue un interrogatorio?), Dua Lipa habló sobre su carrera y su vida personal sin pelos en la lengua. Incluso, confesó que alguna vez se había olvidado las letras de sus canciones delante de su público o que había llamado a alguien estando sola y borracha. Entre otras respuestas" admitió que le gustaba la música de Britney Spears.

Hay que decir que la cantante pop alcanzó un resultado inconcluso en más de una ocasión. La charla no tiene pérdida alguna.