¡Confirmado! Dua Lipa y Callum Turner son pareja oficial

Dua Lipa ha vuelto a encontrar el amor.

Según ha confirmado la revista People, la cantante y el actor británico Callum Turner -que ha participado en producciones como Animales Fantásticos o The Boys in the Boat-, son oficialmente pareja.

Los celebrities fueron vistas bailando pegaditos hace unos días en el afterparty de la premier de la serie protagonizada por Callum, Masters of The Air, generando rumores sobre cuál era su tipo de relación.

Ahora ha sido el medio estadounidense el que ha confirmado la buena nueva. "Es algo nuevo, pero están locos el uno por el otro", delataba un insider a People, dejando claro que eran pareja. Además, la artista habría acudido a la premire a apoyar a su nuevo chico, demostrando así su compromiso con la relación.

Hace tan solo un mes que salió a la luz la ruptura de la intérprete de Houdini con el director de cine francés Romain Gavras, de 42 años, con el que Dua confirmó su noviazgo en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, en el mes de mayo

"Romain consideraba que Dua era una adicta al trabajo, pero ella no planea bajar el ritmo por nada ni por nadie", aseguró una fuente cercana a la pareja a The Sun, que dio la primicia. Según esto, Romain pensaba que la artista era una workalcoholic.

Por parte de Turner, el actor está soltero desde 2020 cuando acabó su relación con la actriz Vanessa Kirby (The Crown y Napoleón).