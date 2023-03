Confirmado: habrá un español en los Premios Oscar

Este domingo 12 de marzo se celebra la mayor fiesta del cine a nivel internacional. La 95 edición de los Premios Oscar se prepara para una ceremonia en la que Todo a la Vez en Todas Partes parte como favorita con 11 nominaciones. Le siguen Sin Novedad al Frente y Almas en pena de Inisherin con 9 cada una, que compiten además con Elvis, Avatar 2: El Sentido del Agua, Top Gun: Maverick, Tar, El Triángulo de la Tristeza y El Sentido del Agua.

El planeta entero estará pendiente de lo que ocurra este año sobre el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles, el mismo en el que el año pasado Will Smith abofetó al presentador y humorista Chris Rock tras hacer un comentario sobre la calvicie de su mujer. Minutos más tarde recogía su Oscar a Mejor Actor por El Método Williams y lamentaba su comportamiento, pero ya no había marcha atrás. La Academia de Hollywood vetó su presencia en los Oscar para los próximos 10 años.

La misma Academia anunciaba este martes en un comunicado algunos nombres de los intérpretes que participarán en la gala. Aunque no detalló qué función realizará cada uno, destaca la presencia del malagueño Antonio Banderas en la lista. Junto a él están Salma Hayek Halle Bailey, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver.

Jimmy Kimmel asumirá el papel de maestro de ceremonias de una gala en la que la música será protagonista. Está confirmada ya la actuación de Rihanna con el tema Lift Me Up, banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, nominado a Mejor Canción Original. Lenny Kravitz, por su parte, se encargará del concierto In Memoriam con el que se homenajea a las personas de la industria del cine fallecidas en el último año.

Además, la actris hispano-cubana Ana de Armas cuenta con una nominación a Mejor Actriz por su papel en Blonde, donde dio vida a una sufrida Marilyn Monroe bajo las órdenes del director Andrew Dominik.